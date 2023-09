Apple hernu vennootskap met Qualcomm vir 5G-modems

Apple het sy vennootskap met Qualcomm hernu, om te verseker dat die verbruikerselektronika-reus sal voortgaan om Qualcomm se Snapdragon 5G Modem-RF Systems in sy slimfone te gebruik tot 2026. Hierdie aankondiging kom ten spyte van Apple se vorige pogings om sy eie modems te ontwikkel en sy afhanklikheid van Qualcomm te verminder.

Alhoewel Apple Intel se sukkelende modembesigheid in 2019 verkry het, wat die maatskappy van die nodige hulpbronne voorsien het om sy eie modems te skep, blyk dit dat Apple se onafhanklike modemontwikkeling nog nie vrugte afgewerp het nie. Die ooreenkoms met Qualcomm dui daarop dat Apple steeds op eksterne verskaffers staatmaak om in sy modembehoeftes te voorsien.

Die ontwikkeling van sy eie modems sou Apple toegelaat het om die koste en tantième verbonde aan Qualcomm se komponente te omseil, wat moontlik die maatskappy se winsgewendheid verhoog het. Deur sy vennootskap met Qualcomm te hernu, verseker Apple egter dat hy 'n rugsteunplan het ingeval sy onafhanklike modemontwikkeling nie so vinnig vorder as wat verwag is nie.

Alhoewel die nuwe ooreenkoms nie-eksklusief is nie, wat beteken dat Apple steeds sy eie modems of dié van ander verskaffers kan gebruik, beklemtoon dit die maatskappy se voortgesette afhanklikheid van Qualcomm vir sy modemtegnologie. Apple is 'n beduidende klant vir Qualcomm, met beide Apple en Samsung wat verantwoordelik is vir 10% of meer van Qualcomm se gekonsolideerde inkomste in fiskale 2022.

Die tydsberekening van die aankondiging is noemenswaardig, aangesien dit net voor Apple se jaarlikse iPhone-geleentheid kom, waar die maatskappy na verwagting sy nuwe iPhone 15 sal onthul. Aangesien dit onwaarskynlik is dat hierdie komende reeks slimfone Apple se intern ontwikkelde modem sal insluit, Daar word verwag dat hulle Qualcomm se 5G-modem en RF-voorkant sal gebruik.

Bronne: Qualcomm

Definisies:

– Snapdragon 5G Modem-RF-stelsels: Qualcomm se reeks 5G-modem- en radiofrekwensiestelsels wat in slimfone en ander elektronika gebruik word.

– Modem: 'n Toestel wat toestelle toelaat om aan die internet of ander netwerke te koppel deur data te versend en te ontvang.

– RF Voorkant: Die stroombaan in 'n toestel wat die uitsending en ontvangs van radiofrekwensie seine hanteer.

– Tantieme: Fooie betaal deur 'n maatskappy om 'n ander maatskappy se intellektuele eiendom of tegnologie te gebruik.