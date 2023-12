Die Austin-polisie soek openbare hulp om verdagtes wat by rooftogte betrokke is, te identifiseer

Die Austin-polisiedepartement reik uit na die gemeenskap vir hulp om drie individue op te spoor en te identifiseer wat vermoedelik by 'n reeks rooftogte op verskillende plekke en tye betrokke is. Die verdagtes, wat tydens die voorvalle met vuurwapens geswaai het, het drie besighede geteiken en met kontant weggejaag. Terwyl een verdagte vermoedelik aan al drie rooftogte deelgeneem het, word daar vermoed dat twee bykomende individue medepligtiges is.

Die Austin-polisiedepartement doen 'n beroep op enigiemand met inligting oor die verdagtes of die misdade om die Roof-eenheid by 512-974-5092 te kontak. Alternatiewelik kan individue anonieme wenke verskaf deur die Capital Area Crime Stoppers Program by austincrimestoppers.org of deur 512-472-8477 te skakel. Diegene wat inligting verskaf wat lei tot die arrestasie van die verdagtes kan in aanmerking kom vir 'n beloning van tot $1,000 XNUMX.

Die eerste verdagte, wat beskryf word as 'n Spaanse of Swart man tussen die ouderdomme van 20 en 30, staan ​​op 'n hoogte van 5'6" tot 6'0". Tydens die rooftogte is hy gesien met 'n donker kappie-trui, swart broek, swart ski-maskers en bruin of wit skoene. Die tweede verdagte se ras, ouderdom en lengte is onbekend. Hierdie individu is egter opgemerk met 'n donker Reebok-kapsweathemp, swart broek, swart ski-maskers en wit skoene. Die derde verdagte bly ook onbekend in terme van ras, ouderdom en lengte. Hul drag het bestaan ​​uit 'n donker kappie sweatshirt, swart broek, swart ski-maskers en swart skoene.

Daarbenewens het die owerhede 'n persoon van belang in verband met die rooftogte geëtiketteer. Hierdie individu word beskryf as 'n swart man van onbekende ouderdom en lengte. Hy is laas gesien met 'n donker t-hemp, swart broek en wit skoene.

Die voorvalle het plaasgevind by Le Rouge Boutique geleë te 3405 N IH 35 SVRD NB, 1197 Airport Boulevard, en Dreamers geleë te 1555 E SH 71. Die Austin Polisie Departement soek die gemeenskap se ondersteuning om hierdie individue voor die gereg te bring en die veiligheid van die plaaslike besighede en inwoners.