Nintendo stel demo vry vir 'n ander kode wat baie verwag word: herinneringversameling

Nintendo-aanhangers wag gretig op die vrystelling van Another Code: Recollection, 'n versameling wat die geliefde remakes van Another Code: Trace Memory en Another Code: R for the Switch bymekaarbring. En nou kan spelers 'n voorsmakie van die versameling kry met die nuut vrygestelde demo.

Die demonstrasie bied 'n voorskou van die meesleurende spel en boeiende storielyn wat spelers van Another Code: Recollection kan verwag. Dit stel spelers in staat om 'n voorbeeld te ervaar van die verbeterde grafika en spelmeganika wat vir die Switch-weergawe opgedateer is. Met die vrystelling van die demo kan aanhangers uiteindelik 'n blik kry op die nostalgiese avontuur wat op hulle wag.

Another Code: Trace Memory volg die verhaal van Ashley, 'n jong meisie wat op 'n eiland na haar vermiste pa soek. Langs die pad moet spelers raaisels oplos en verborge geheime ontbloot om deur die spel te vorder. Nog 'n kode: R gaan voort met die storie en neem spelers op 'n nuwe reis wat dieper in Ashley se verlede delf. Albei speletjies kombineer elemente van raaisel, avontuur en legkaartoplossing om 'n boeiende spelervaring te skep.

Die vrystelling van die demo stel spelers ook in staat om die verbeterings en verbeterings aan die hervervaardigings te sien. Die grafika is opgedateer om voordeel te trek uit die Switch se vermoëns, wat lei tot pragtige beeldmateriaal wat die spelwêreld tot lewe bring. Boonop is spelmeganika verfyn om 'n gladder en meer intuïtiewe ervaring te bied.

Die Another Code: Recollection-versameling word op 19 Januarie vrygestel, en spelers kan nou die speletjie vooraf bestel om hul kopie te verseker. Met die vrystelling van die demo sal opwinding vir die versameling sekerlik nuwe hoogtes bereik, aangesien aanhangers gretig wag op die kans om weer in hierdie nostalgiese reis te duik.