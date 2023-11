Anker Nebula Black Friday-aanbiedings: Kry tot 40% afslag op projektors en bykomstighede

Is jy in die mark vir 'n nuwe videoprojektor? Wel, jy is gelukkig, want Anker Nebula se vroeë Black Friday-aanbiedings is hier en bied tot 40% afslag op hul reeks projektors en bykomstighede. Een uitstaande transaksie is die Anker Nebula Cosmos 1080p videoprojektor, nou beskikbaar vir slegs $449.99 (oorspronklik teen $700 geprys). Dit beteken dat jy $250 sal spaar, wat 'n aansienlike afslag op 'n hoë-gehalte projektor is.

Die Anker Nebula Cosmos 1080p-videoprojektor is 'n funksiebelaaide toestel wat spog met 'n 1080p-resolusie (4K ondersteun), wat jou toelaat om beelde tot 120 duim te gooi. Met sy digitale zoom kan jy die beeldgrootte maklik aanpas sonder om die projektor fisies te skuif. Die HDR10-tegnologie bied skerper detail, lewendige kleure en dieper swart, wat 'n meeslepende kykervaring verseker.

Hierdie projektor maak ook voorsiening vir nie-HDR-inhoud met sy Hybrid Log Gamma-funksie, wat dit intyds opgradeer sonder enige moeite om die instellingskieslys aan te pas. Boonop lewer die luidsprekers wat deur Dolby Digital Plus aangedryf word 360-grade omringklank, wat die filmervaring verhoog.

Verder is die Anker Nebula Cosmos 1080p-videoprojektor vooraf gelaai met meer as 7,000 XNUMX toepassings, insluitend gewilde stroomdienste soos Prime Video, YouTube en Hulu. Sy konnektiwiteitsopsies sluit in HDMI, USB-A, Wi-Fi, Bluetooth en spieëlvermoëns vir jou foon of skootrekenaar.

Meer Anker Nebula Early Black Friday-projektoraanbiedings:

(Voeg ander Anker Nebula-projektoraanbiedinge hier in)

Meer Anker Nebula Early Black Friday-bykomstighede:

(Voeg ander Anker Nebula-bykomstighede hier in)

As jy op soek is na 'n projektor met selfs meer indrukwekkende kenmerke, moenie uitmis op die Optoma Compact Short-Throw Laser Home Theatre and Gaming Projector nie. Dit kan 'n 120-duim-skerm van slegs vier voet weg gooi en bied 'n 4K UHD-resolusie, saam met 'n 500,000 1:973 kontrasverhouding vir pragtige beeldmateriaal. Pryse vir verskeie modelle wissel van $2,600 tot $XNUMX.

Met hierdie Anker Nebula Black Friday-aanbiedings kan jy jou tuisfilmaande en speletjiesessies verhoog deur 'n hoëgehalte-videoprojektor teen 'n fraksie van sy oorspronklike prys te verdien. Moenie hierdie geleentheid misloop nie en gryp jou gunsteling transaksie voor hulle uitverkoop!

Algemene vrae

Wat is die resolusie van die Anker Nebula Cosmos 1080p videoprojektor? Die Anker Nebula Cosmos 1080p-videoprojektor bied 'n 1080p-resolusie, met ondersteuning vir 4K. Kan ek die beeldgrootte aanpas sonder om die projektor fisies te skuif? Ja, die Anker Nebula Cosmos 1080p-videoprojektor het 'n digitale zoomfunksie waarmee u die beeldgrootte kan aanpas sonder om die projektor fisies te skuif. Is die projektor versoenbaar met nie-HDR-inhoud? Ja, die Anker Nebula Cosmos 1080p Videoprojektor beskik oor Hybrid Log Gamma (HLG) wat nie-HDR-inhoud intyds opskaal. Watter toepassings is vooraf op die projektor gelaai? Die Anker Nebula Cosmos 1080p-videoprojektor kom gepak met meer as 7,000 XNUMX toepassings, insluitend gewilde soos Prime Video, YouTube en Hulu. Watter konnektiwiteitsopsies het die projektor? Die projektor bied HDMI- en USB-A-verbindings, tesame met draadlose verbinding via Wi-Fi en Bluetooth. Dit kan ook van jou foon of skootrekenaar af in 'n spieël uitsaai.