Verskeie klassieke motors is aangemeld as gesteel uit 'n parkeergarage in Rocky River, Ohio, volgens die plaaslike polisie. Die diefstalle is op bewakingsvideo vasgevang, wat wys hoe die diewe op 26 November met twee waardevolle ou voertuie wegtrek. Mark Condrich, eienaar van een van die gesteelde motors, 'n 1966 Chevy Impala super sport 396 outomatiese cabriolet, het sy skok en woede uitgespreek oor die voorval. Hy het die motor in 1999 as 'n versamelstuk gekoop. Die ander gesteelde voertuig was 'n 1970 Pontiac GTO met 'n harde top. Albei motors is in 'n veilige, ondergrondse motorhuis gestoor wat nie maklik van die strate af sigbaar is nie.

In 'n onderhoud het Condrich bespiegel dat die diewe vooraf kennis van die gebou en die uitleg daarvan moes gehad het aangesien die motors nie maklik bereikbaar was nie. Hy skat die waarde van sy Impala op sowat $60,000 1,000, maar die sentimentele waarde van die voertuig, veral die herinneringe wat verband hou met somerritte met sy kinders, is onberekenbaar. Condrich bied 'n $XNUMX XNUMX-beloning aan enigiemand met inligting wat lei tot die herwinning van die gesteelde motors.

As reaksie op die voorval het die gebou se eienaar bykomende veiligheidsmaatreëls ingestel, en die polisie reik uit na nabygeleë besighede in die hoop om potensiële leidrade deur hul sekuriteitskameras te vind.

Hierdie ongelukkige voorval dien as 'n herinnering aan ander klassieke motor-eienaars in die area om waaksaam te bly en die nodige voorsorgmaatreëls te tref om hul gewaardeerde voertuie te beskerm. Motordiefstal, veral van outydse en versamelbare motors, bly 'n aanhoudende probleem, en eienaars word versoek om behoorlike veiligheidsmaatreëls te handhaaf en hul voertuie goed beskerm te hou.