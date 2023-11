Nuwe skermopnamefunksie kom in Android 14 QPR2 Beta 1

Android 14 QPR2 Beta 1 sal 'n opwindende nuwe kenmerk bekendstel: skermopname. Hierdie kenmerk, wat die eerste keer by I/O 2023 aangekondig is, bied gebruikers die opsie om óf die hele skerm óf 'n enkele toepassing op te neem. Met die "Skermrekord" Vinnige instellingsteël kan gebruikers maklik tussen hierdie twee opsies kies.

Wanneer jy die "'n Enkele toepassing"-opsie kies, begin deur op "Begin opname" te tik 'n volskerm-gebruikerskoppelvlak wat 'n mini Onlangse-karrousel vertoon met voorskoue van toepassings wat deur gerol kan word. Onder hierdie karrousel sal gebruikers 'n volledige toepassing-rooster vind, wat maklike toegang bied tot hul gewenste toepassing vir opname.

Wanneer 'n keuse gemaak word, sal die gekose toepassing outomaties oopmaak, vergesel van 'n 3-sekonde-aftelling. Die status- en navigasiebalkies sal veral van die opname uitgesluit word, soos gesien in die verskafde skermkiekies. Boonop sal inkomende kennisgewings nie aangeteken word nie. Dit is die moeite werd om te noem dat die "Wys aanrakinge op skerm"-opsie, beskikbaar in die hele skermopnamemodus, nie in die enkeltoepassingopnamemodus teenwoordig sal wees nie.

Dit is belangrik om daarop te let dat as gebruikers die toepassing tydens die opnamesessie verlaat, Android geen ander inhoud sal opneem nie, om te verseker dat toevallige vasleggings voorkom word. Hierdie gedrag is veral nuttig vir skermdeeldoeleindes.

Android 14 QPR2 sal na verwagting in Maart 2024 vrygestel word, saam met die eerste Pixel Feature Drop van die jaar.

Vrae:

V: Kan ek kies om die hele skerm of net 'n enkele toepassing op te neem?

A: Ja, Android 14 QPR2 Beta 1 sal gebruikers die opsie bied om óf die hele skerm óf 'n enkele toepassing op te neem.

V: Kan ek die status- en navigasiebalkies van die opname uitsluit?

A: Ja, in die enkelprogram-opnamemodus sal die status- en navigasiebalkies outomaties van die opname uitgesluit word.

V: Sal inkomende kennisgewings aangeteken word?

A: Nee, inkomende kennisgewings sal nie tydens 'n skermopnamesessie opgeneem word nie.

V: Wat gebeur as ek die toepassing verlaat terwyl ek opneem?

A: As jy die toepassing verlaat, sal Android geen verdere inhoud opneem nie, wat die integriteit van jou opname behou.