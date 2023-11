Nuwe Android-waarskuwing: Wees bewus van ouer weergawes!

As jy 'n Android-gebruiker is, is dit van kardinale belang om hierdie artikel noukeurig te lees, aangesien dit jou moontlik in die toekoms van 'n beduidende probleem kan red. Die Ministerie van IT en Inligting het 'n kritieke waarskuwing vir Android-gebruikers uitgereik en waarsku dat as jou foon 'n weergawe ouer as Android 13 het, jy versigtig moet wees, want enigiemand kan maklik daarin inbreek.

Daar is verskeie sagtewarekwesbaarhede in alle weergawes onder Android 13, wat kuberkrakers in staat stel om toegang tot jou toestel te kry en selfs geld van jou bankrekening af oor te dra. Die gewaarskude Android-weergawes sluit Android 1, Android 11, Android 12, Android 12L en Android 13 in.

Boonop het die regering hardewarefoute in Android 11 en Android 12 saam met sagteware-kwesbaarhede geïdentifiseer. Dit sluit komponente van MediaTek, Qualcomm en ander vervaardigers in. Die sagtewarekwessies wissel van probleme in die Google Play-stelsel tot stelselraamwerke.

Na aanleiding van hierdie waarskuwing het Google die bekommernisse dadelik aangespreek deur 'n opdatering vry te stel om die sagteware op jou foon reg te stel. Daarom is dit nie nodig om paniekerig te raak nie. Hulle het ook raadgewende riglyne uitgereik wat gebruikers aangeraai het om hul fone onmiddellik op te dateer as hulle dit nog nie gedoen het nie.

vrae

1. Wat is die Android-weergawes wat geraak word?

Die Android-weergawes wat geraak word, sluit Android 1, Android 11, Android 12, Android 12L en Android 13 in.

2. Is daar hardeware kwesbaarhede ook?

Ja, daar is hardewarefoute in Android 11 en Android 12.

3. Het Google 'n opdatering vrygestel?

Ja, Google het 'n opdatering vrygestel om die sagtewarekwesbaarhede aan te spreek.

4. Hoe kan ek my foon veilig hou?

Maak seker dat jy jou foon altyd opgedateer hou met die nuutste regstellings en opdaterings wat deur Google verskaf word. Vermy om op onbekende skakels te klik en weerhou om toepassings van ander platforms as Google Play af te laai.