Nuwe San Jose-uitgawe van Monopoly vrygestel, ter viering van plaaslike landmerke en geskiedenis

Die hoogs verwagte San Jose-uitgawe van Monopoly is amptelik op 20 November 2023 vrygestel, met 'n spesiale geleentheid wat by die ikoniese Winchester Mystery House gehou is. Hierdie unieke weergawe van die klassieke bordspeletjie bring hulde aan die ryk geskiedenis en landmerke van San Jose, wat die essensie van die stad vasvang vir geslagte wat kom.

Die spelbord bevat 'n verskeidenheid noemenswaardige plaaslike landmerke en besighede, insluitend die Winchester Mystery House en Original Joe's, wat die gesogte plekke beklee wat tipies Boardwalk en Park Place sou wees. Ander gewilde bestemmings wat op die bord verskyn, sluit in Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez en die Tech Interactive.

Matt Mahan, burgemeester van San Jose, het sy opgewondenheid oor die vrystelling uitgespreek en gesê dat die speletjie 'n wonderlike geleentheid bied om die stad se geskiedenis en kultuur te vier. Hy het die belangrikheid daarvan beklemtoon om plaaslike landmerke te bewaar en te verseker dat dit op so 'n unieke manier herdenk word.

Die San Jose-uitgawe van Monopoly is nou beskikbaar by verskeie kleinhandelaars, insluitend Amazon en CVS, vir $39.95. Die speletjie is geskep deur Top Trumps en gelisensieer deur Hasbro, wat 'n hoë-gehalte en aangename spelervaring waarborg.

Vrae:

V: Waar kan ek die San Jose-uitgawe van Monopoly koop?

A: Die speletjie is beskikbaar by kleinhandelaars soos Amazon en CVS.

V: Hoeveel kos die speletjie?

A: Die San Jose-uitgawe van Monopoly kos $39.95.

V: Watter landmerke word op die spelbord vertoon?

A: Die Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez en die Tech Interactive is van die landmerke wat by die speletjie ingesluit is.

V: Watter maatskappy het die speletjie geskep?

A: Die San Jose-uitgawe van Monopoly is geskep deur Top Trumps en gelisensieer deur Hasbro.

Bronne:

– [Amazon](https://www.amazon.com/)

– [CVS](https://www.cvs.com/)