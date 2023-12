Nuwe insigte in die aarde se klimaatgeskiedenis openbaar hoër sensitiwiteit vir kweekhuisgasse

’n Omvattende ontleding van die aarde se klimaatgeskiedenis wat oor miljoene jare strek, het aan die lig gebring dat die planeet aansienlik meer sensitief is vir kweekhuisgasse as wat voorheen geglo is. Hierdie nuwe navorsing dui daarop dat huidige klimaatmodelle die langtermyn verwarmingspotensiaal wat deur koolstofdioksiedvrystellings veroorsaak word, kan onderskat.

Om die impak van ons koolstofvrystellings op die aarde se klimaat te bepaal, vereis om te verstaan ​​hoeveel die planeet warm word in reaksie op verhoogde CO2-vlakke. Hierdie sensitiwiteit word beïnvloed deur terugvoerlusse wat wolke, smeltende ysplate en ander faktore insluit.

Om insig in hierdie sensitiwiteit te verkry, bestudeer wetenskaplikes dikwels verlede klimaatsveranderinge. As gevolg van beperkings in yskernmonsters, maak navorsers egter staat op gevolmagtigdes om temperature en atmosferiese CO2-vlakke van selfs verder terug in tyd te rekonstrueer. Verskeie gevolmagtigdes, soos die digtheid van plantblare se porieë of die isotoopvlakke in gefossileerde mariene organismeskulpe, verskaf aanwysers van vorige CO2-konsentrasies.

'n Internasionale span van meer as 80 navorsers het 'n uitgebreide oorsig gedoen wat 'n meer akkurate beeld van ou CO2-vlakke geskep het. Hierdie verbeterde begrip stel wetenskaplikes in staat om huidige atmosferiese CO2-vlakke binne die diep verlede te kontekstualiseer. Onlangse skattings dui daarop dat CO2-vlakke vergelykbaar met vandag s'n laas ongeveer 14 miljoen jaar gelede teenwoordig was, aansienlik vroeër as wat voorheen gedink is.

Deur hierdie nuwe CO2-data met temperatuurrekords te vergelyk, onthul die sensitiwiteit van die aarde se klimaat vir veranderinge in koolstofdioksied. Terwyl klimaatmodelle 'n temperatuurverhoging van 1.5°C tot 4.5°C skat vir 'n verdubbeling van atmosferiese CO2, dui die resultate op 'n hoër temperatuurstyging van 5°C tot 8°C.

Dit is egter belangrik om daarop te let dat die studie se tydskale honderde duisende jare insluit, nie die korter tydskale wat relevant is vir menslike ervarings nie. Daarom verskaf dit nie presiese voorspellings vir globale temperature in die jaar 2100 nie. Die komplekse waterval-effekte van klimaatsverandering neem tyd om ten volle te manifesteer.

Daarbenewens kan die groot tydskale wat in die studie gedek word, fyner besonderhede van klimaatsensitiwiteit verbloem. Klimaatwetenskaplike Michael Mann beklemtoon dat vorige klimaatsensitiwiteit moontlik van huidige skattings verskil het, wat moontlik die hoër waardes wat in hierdie navorsing gevind is, verduidelik.

Alhoewel hierdie nuwe begrip van die aarde se diep klimaatgeskiedenis dalk nie direk van toepassing is op huidige mensveroorsaakte verwarming nie, herhaal dit die noue verband tussen CO2 en globale temperature. Dit beklemtoon die dringende behoefte om die voortgesette verbranding van fossielbrandstof aan te spreek, gegewe die potensiële gevolge wat deur hierdie studie uitgelig word.