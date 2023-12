Cleveland gerangskik onder die minste veilige stede in die VSA

'n Onlangse ontleding het aan die lig gebring dat Cleveland, Ohio, saam met 'n ander stad in die staat, as een van die minste veilige stede in die Verenigde State beskou word. Alhoewel dit vir Cleveland-inwoners geen verrassing mag wees nie, worstel die stad sedert 2023 met 'n oplewing in geweld, op koers om 'n rekordbrekende aantal moorde te bereik, wat nie sedert vier dekades gelede gesien is nie. Die ontleding, uitgevoer deur Scholaroo, 'n webwerf wat universiteitstudente met beurse bystaan, het 150 stede gerangskik op grond van verskeie misdaad- en veiligheidsaanwysers per capita.

In die studie is Cleveland op nommer 142 gerangskik, terwyl Cincinnati effens swakker gevaar het by nommer 147. Dit was egter Detroit, Michigan, wat onderaan die lys geëindig het en die titel van die minste veilige stad geëis het. Aan die ander kant het die ontleding ook aan die lig gebring dat St. Paul, Minnesota, na vore gekom het as die veiligste groot stad in die VSA

By die ondersoek van spesifieke misdaadsyfers, bevind beide Cleveland en Cincinnati hulle onder die onderste vyf stede met die hoogste koerse van roof. Veral Cincinnati was tweede na laaste vir die hoogste koers van huisbrake en laaste vir diefstal en diefstal.

Scholaroo se ontleding het 'n 100-punt skaal gebruik om maatstawwe soos die aantal polisiebeamptes, moordsyfer, rooftogte, aanrandings en skietvoorvalle te evalueer, met die doel om die veiligheid van elke stad akkuraat te meet. Die tellings wat verkry is, is dan gebruik om die rangorde van die stede te bepaal.

Dit is onteenseglik kommerwekkend om te sien dat Cleveland prominent op so 'n lys verskyn. Die stad, saam met sy inwoners, moet die stygende vlakke van geweld aktief aanspreek en werk aan die implementering van doeltreffende maatreëls om veiligheid vir sy inwoners te verbeter. Verder dien hierdie ontleding as 'n skerp herinnering aan die belangrikheid van belegging in gemeenskapsveiligheid en die skep van 'n omgewing waar almal veilig kan voel.