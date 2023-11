'n Omvattende ontleding van kuberbekruipery: faktore wat misdaad en viktimisasie beïnvloed

Die toenemende voorkoms van digitale tegnologieë en die internet het aanleiding gegee tot 'n nuwe vorm van persoonlike indringing bekend as kuberstal. Kuberstal word gedefinieer as die herhaalde en ongewenste elektroniese kommunikasie wat vrees en benoudheid by slagoffers veroorsaak. Alhoewel dit dalk nie fisiese geweld soos vanlyn agtervolging behels nie, kan dit ernstige emosionele en sielkundige gevolge hê. Met meer as 1.3 miljoen mense wat elke jaar kuberstal ervaar, is dit van kardinale belang om die faktore te verstaan ​​wat bydra tot hierdie tipe viktimisasie.

'n Onlangse studie wat deur 'n navorser aan die Sam Houston State University (SHSU) gedoen is, het in die navorsing oor kuberbekruipery gedelf om die faktore wat met beide oortreding en viktimisasie verband hou, te identifiseer. Die studie het byna 60 studies ondersoek wat tussen 2002 en 2022 uitgevoer is, meestal in die Verenigde State, maar ook in ander lande soos Australië, België, Spanje, Turkye, Kanada, Chili, Egipte, Engeland en Portugal. Die deelnemers het beide volwassenes en adolessente ingesluit.

Die studie het 'n drie-vlak meta-analitiese benadering gebruik om die relatiewe geldigheid van voorspellers wat verband hou met sosiodemografiese faktore, agtergrondervarings, risikofaktore en beskermende domeine te identifiseer. Die bevindinge van die studie het aan die lig gebring dat die agtergronddomein die mees beduidende impak gehad het op kuberbekruipery en viktimisasie, gevolg deur die risikodomein. Die sosiodemografiese en beskermende domeine het egter nie 'n beduidende effek gehad nie.

Die studie het ook bevind dat individue wat betrokke is by kuber-aggressiewe gedrag hulself in gevaar stel om deur die slagoffers kuberbekruip of vergeld te word. Aanstootlike ervarings, beide aanlyn en vanlyn, was sterk gekorreleer met kuberstal-viktimisering. Persoonlikheids- en psigologiese eienskappe, soos stres, angs en depressie, sowel as riskante verhoudingseienskappe, soos bedroggedrag en romantiese jaloesie, is geassosieer met beide die oortreding en viktimisasie van kuberstal.

Hierdie bevindinge kan waardevolle insigte verskaf vir die ontwikkeling van voorkomingstrategieë om kuberbekruipery aan te spreek. Deur die faktore wat bydra tot kuberstal te verstaan, kan instellings en regerings beperkte hulpbronne doeltreffend toewys en voorkomingspogings teiken waar dit die nodigste is. Voorkomingstrategieë moet die oorvleueling tussen vanlyn geweld en kubergeweld in ag neem, asook die agtergrondfaktore wat die risiko van oortreding en viktimisasie verhoog.

FAQ

Wat is cyberstalking?

Cyberstalking verwys na die herhaalde en ongewenste elektroniese kommunikasie wat vrees en benoudheid by slagoffers veroorsaak. Dit behels die gebruik van tegnologie, soos die internet, om individue te teister, te intimideer of te dreig.

Hoe algemeen is kuberstalery?

Volgens die Amerikaanse departement van justisie ervaar meer as 1.3 miljoen mense jaarliks ​​kuberstal. Die wydverspreide gebruik van digitale tegnologieë en die internet het bygedra tot die toename in kubervoorvalle.

Wat is die faktore wat verband hou met kuberstal?

Die studie het verskeie faktore geïdentifiseer wat geassosieer word met kuberstal, insluitend agtergrondervarings, risikofaktore en sekere persoonlikheids- en sielkundige eienskappe. Aanstootlike ervarings, beide aanlyn en vanlyn, was sterk gekorreleer met kuberstal-viktimisering.

Hoe kan hierdie bevindinge help om kuberstal te voorkom?

Om die faktore te verstaan ​​wat bydra tot kuberbekruipery kan die ontwikkeling van voorkomingstrategieë inlig. Deur die oorvleuelende faktore tussen vanlyn geweld en kubergeweld te teiken, kan voorkomingspogings meer doeltreffend wees om kuberbekruipery aan te spreek en potensiële slagoffers te beskerm.