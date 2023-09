Die Hisense ULED X TV: 'n Revolusie in agtergrondbeligtingstegnologie

Die Hisense ULED X TV is 'n rewolusie in die manier waarop ons agtergrondbeligtingstegnologie ervaar. Een van die hoofkwessies met agtergrondbeligting is dat dit kan deursypel, die swartes uitwas en halo's rondom helder voorwerpe kan skep. TV-vervaardigers het probeer om hierdie probleem aan te spreek deur LED-ligte te gebruik wat afgeskakel kan word agter areas wat bedoel is om swart te wees. Hierdie tegniek, bekend as verduisteringsones, het gemengde resultate gehad, wat dikwels gelei het tot tonale artefakte en onvolmaakte belyning.

Die Hisense ULED X TV neem egter 'n ander benadering. Met sy 20,000 5,000 mini-LED-agterligte wat in XNUMX XNUMX dowwe sones verdeel is, bied hierdie TV 'n groter aantal sones as die meeste ander modelle op die mark. Die resultaat is 'n merkwaardige verbetering in beeldkwaliteit en akkuraatheid. Die swartes is baie donkerder, en die kleure is ryk en lewendig.

In terme van vergelyking word LCD-TV's oor die algemeen as beter beskou as OLED's vir goed beligte kamers. Die ULED X TV bied egter indrukwekkende swart vlakke, minimale bloei en diep kleurversadiging, wat dit in baie aspekte nie van OLED-TV's kan onderskei nie. Boonop skyn die ULED X wanneer dit kom by piekhelderheid, wat die meeste LCD-TV's oortref.

Tydens 'n deeglike hersiening het die ULED X TV deurgaans beïndruk met sy beeldkwaliteit, wat selfs 'n paar van die beste TV's op die mark oortref het. Hoëgehalte-inhoud met hoë-dinamiese reeks-enkodering het die ULED X se vermoëns ten toon gestel, met die meeste tonele wat bo 'n toonaangewende mededinger verkies word.

Daar is egter 'n paar nadele om te oorweeg. Die ULED X se stemkontroles is beperk, en sy Vidaa-bedryfstelsel bied dalk nie dieselfde vlak van programondersteuning as Android TV nie. Vir diegene wat op spesifieke toepassings staatmaak, is dit raadsaam om die beskikbaarheid na te gaan voordat u die ULED X koop.

Oor die algemeen bied die Hisense ULED X TV 'n beduidende vooruitgang in agtergrondbeligtingstegnologie. Sy uitsonderlike beeldkwaliteit, indrukwekkende swartvlakke en lewendige kleure maak dit 'n topaanspraakmaker op die TV-mark. Alhoewel dit 'n paar beperkings kan hê, verdien dit beslis erkenning as een van die beste TV's wat tans beskikbaar is.

