Keith Hamilton: Van Grand Theft Auto Programmer tot Tegnologie-innoveerder

Keith Hamilton, een van die hoofprogrammeerders agter die oorspronklike Grand Theft Auto-speletjie, het 'n lang pad gestap sedert sy dae by DMA Design in Dundee. Terwyl entoesiaste van die geliefde Grand Theft Auto-reeks hulle dalk agter die stuur van die speletjie se hot rods verbeel het, kan Keith Hamilton nou spog dat hy van daardie motors in sy eie tuiskantoor het.

Hamilton praat met The Scotsman vanuit sy kantoor by Pufferfish, 'n tegnologiemaatskappy in Edinburgh, en onthul sy versameling modelmotors wat as verwysings vir die motors in die speletjie gebruik is. "Hulle is hier in die geheim agter my, motors wat eintlik in die speletjie verskyn," sê hy.

Die Grand Theft Auto-franchise het 'n lang pad gekom sedert sy nederige begin. Die onlangse vrystelling van die lokprent vir Grand Theft Auto VI het rekords op YouTube gebreek en meer as 93 miljoen kyke in net 24 uur behaal. Hamilton, nou die hoof van sagteware by Pufferfish, deel die opgewondenheid van aanhangers en kan nie wag om die speletjie te speel nie, al sal dit eers in 2025 vrygestel word.

Besin oor sy tyd by DMA Design, Hamilton erken dat hulle nie tradisionele spelontwikkelingspraktyke gevolg het nie. In plaas van fokustoetsing of markvergelykings, het hulle bloot 'n speletjie gebou wat hulle self sou wou speel. Hierdie benadering het gelei tot die skepping van Grand Theft Auto, wat ontwikkel het deur prettige idees uit te probeer en dan maniere te vind om dit in die spel se wêreld te regverdig.

Hamilton se loopbaan in speletjie-ontwikkeling het begin met Lemmings, 'n speletjie wat deur DMA Design geskep is. Nadat hy by die span aangesluit het, het hy aan New World of Lemmings gewerk, wat 'n keerpunt in sy loopbaan was. Ten spyte daarvan dat hy nie besonder trots was op die spel nie, het Hamilton se ervaring en leer daaruit die weg gebaan vir sy werk op Grand Theft Auto.

As hy terugkyk na sy tyd by DMA Design, beskryf Hamilton die werksomgewing as chaoties dog produktief. Met 'n span onervare ontwikkelaars het hulle voor die uitdaging te staan ​​gekom om 'n speletjie te bou wat werklik werk. Ten spyte van die struikelblokke, was Grand Theft Auto 'n baanbreker-sukses, wat die weg gebaan het vir die ikoniese franchise wat dit vandag is.

Terwyl Hamilton se reis hom geneem het van die programmering van een van die mees invloedryke videospeletjies van alle tye tot sy huidige rol as hoof van sagteware by Pufferfish, sal sy bydrae tot die dobbelbedryf altyd onthou word. En terwyl aanhangers gretig op die vrystelling van Grand Theft Auto VI wag, verstaan ​​Hamilton die druk en afwagting wat die ontwikkelingspan by Rockstar Games moet voel, omdat hulle self in hul skoene was.