Die AS7058: Revolusionerende gesondheidsmonitering in draagbare toestelle

Die strewe na 'n alles-in-een oplossing vir gesondheidsmonitering vir draagbare toestelle is lank reeds die heilige graal van tegnologie. Ams Osram het hierdie week 'n baanbrekende ontwikkeling aangekondig wat ons 'n stap nader bring aan die bereiking van hierdie doelwit. Ontmoet die AS7058, 'n voorpuntskyfie wat veelvuldige lewensteken-metings in 'n enkele toestel integreer, wat die weg baan vir lae-krag drabare items wat ons gesondheid akkuraat kan monitor.

Die AS7058, ook bekend as 'n analoog voorkant (AFE), is spesifiek ontwerp vir slimhorlosies, slim ringe en ander draagbare items. Sy kompakte en doeltreffende ontwerp, wat net 2.82 mm × 2.55 mm meet, is 'n speletjie-wisselaar in die wêreld van gesondheidsmoniteringtegnologie.

So, wat onderskei die AS7058 van ander toestelle? Kom ons kyk van naderby na die belangrikste kenmerke en funksionaliteit daarvan:

Fotoplethysmogram (PPG)

Die AS7058 bevat 'n gevorderde PPG-verkrygingstelsel, toegerus met tot agt LED's en agt fotodiode-insette. Deur lig in die vel uit te straal en die gereflekteerde of geabsorbeerde lig van bloedvate te meet, bespeur PPG-tegnologie bloedvolumeveranderinge binne menslike weefsel. Dit maak voorsiening vir naatlose monitering van hartklop en ander vitale tekens.

Elektrokardiogram (EKG)

Die AS7058 se EKG-metingsfunksie, 'n noodsaaklike komponent van hartgesondheidsbepaling, maak gebruik van velgemonteerde elektrodes om die elektriese aktiwiteit wat deur die hart gegenereer word, op te spoor. Met 'n hoë insetimpedansie, lae geraas en uitstekende algemene-modus verwerpingsverhouding, verseker hierdie skyfie betroubare en akkurate hartmonitering, wat ooreenstem met internasionale standaarde vir ambulante EKG-stelsels.

Liggaamsimpedansie (BioZ)

BioZ-meting is sentraal in die beoordeling van liggaamsamestelling, insluitend vet- en spiermassa, sowel as vloeistofstatus en kardiale omset. Die AS7058 se BioZ-kanaal beskik oor 'n reeks opwekkingsstrome en -frekwensies, tesame met 'n hoë insetimpedansie en 'n laagdeurlaatfilter, wat dit geskik maak vir beide mediese diagnostiek en fiksheidsopsporingstoepassings.

Elektrodermale aktiwiteit (EDA)

Deur die vel se elektriese geleiding te meet, kan die AS7058 waardevolle insigte verskaf oor sielkundige of fisiologiese opwekkingsvlakke. Hierdie kenmerk is veral nuttig om stres en emosies op te spoor. Geaffekteer deur die vogvlakke in die vel, is EDA nou gekoppel aan die aktiwiteit van sweetkliere wat deur die simpatiese senuweestelsel beheer word.

Met sy gevorderde integrasie van PPG-, EKG-, BioZ- en EDA-metings, verskuif die AS7058 die grense van gesondheidsmoniteringtegnologie. Deur verskeie vitale tekensmetings in 'n enkele, kompakte toestel te kombineer, verteenwoordig dit 'n stap vorentoe vir beide verbruikers- en mediese toepassings. Boonop verseker die AS7058 se ontwerpverbeterings, soos outomatiese offsetbeheer en hoë-resolusie ADC's, akkurate en betroubare monitering in uiteenlopende omgewingstoestande.

Namate die vraag na geïntegreerde oplossings vir gesondheidsmonitering aanhou toeneem, lui die AS7058 'n nuwe era vir draagbare toestelle in. Die potensiële impak daarvan op individuele welstand en mediese diagnostiek kan nie oorskat word nie. Maak jou gereed vir 'n toekoms waar draagbare items moeiteloos ons gesondheid dophou en waardevolle insigte in ons algehele welstand bied.

FAQ

V: Wat is 'n analoog voorkant (AFE)?

A: 'n Analoog voorkant, of AFE, is 'n gespesialiseerde elektroniese stelsel wat tussen analoog sensors en digitale verwerkingstelsels koppel, wat dikwels in toestelle soos draagbare toestelle voorkom. Dit versterk en kondisioneer die swak sensorseine, wat dit geskik maak vir stroomaf digitale verwerking.

V: Hoe meet die AS7058 liggaamsamestelling en ander vitale tekens?

A: Die AS7058 gebruik verskeie tegnieke en sensors om verskillende lewenstekens te meet. Vir liggaamsamestelling gebruik dit liggaamsimpedansie (BioZ), wat die impedansie van liggaamsweefsels teen 'n toegepaste elektriese stroom meet. Ander vitale tekens, soos hartklop en velgeleiding, word gemonitor met behulp van PPG-, EKG- en EDA-tegnologieë.

V: Kan die AS7058 in mediese omgewings gebruik word?

A: Absoluut! Die AS7058 se betroubaarheid, akkuraatheid en voldoening aan internasionale standaarde maak dit geskik vir mediese diagnostiek, insluitend ambulante EKG-stelsels en ander gesondheidsorgtoepassings. Dit voorsien egter ook in die behoeftes van algemene verbruikers wat daarin belangstel om hul gesondheid en welstand te monitor.