Bekendstelling van Astro for Business: Amazon se nuwe veiligheidswagrobot

Amazon rewolusie die sekuriteitsbedryf met sy nuutste aanbieding, Astro for Business. Hierdie innoverende robot is ontwerp om as 'n rondgaande sekuriteitswag in kleinhandelwinkels en ander nywerhede te dien, om teen inbrake en ander bedreigings te beskerm. Toegerus met gevorderde bewegingswaarnemingstegnologie, kan Astro spasies van tot 5,000 XNUMX vierkante voet patrolleer, wat omvattende toesig bied en die veiligheid van waardevolle voorraad en eiendom verseker.

Astro for Business is 'n uitbreiding van Amazon se oorspronklike Astro-huishoudelike robot, wat in September 2021 bekendgestel is. Terwyl die verbruikersweergawe van Astro daarop fokus om as 'n hulpvaardige huisassistent te dien, neem die besigheidsuitgawe 'n nuwe rol as 'n misdaadvoorkomingsinstrument aan. Met 'n pryspunt van $2,349.99, kom hierdie voorpunt-sekuriteitsoplossing teen 'n hoë koste, maar bied ongeëwenaarde beskerming vir sake-eienaars.

Die vraag na verbeterde sekuriteitsmaatreëls is duidelik, soos blyk uit die verbysterende verliese wat kleinhandelaars en besighede weens diefstal gely het. Volgens die National Retail Federation het shrink, wat winkeldiefstal en georganiseerde kleinhandelmisdaad insluit, nagenoeg $100 miljard in 2022 beloop. Met die erkenning van hierdie kwessie, poog Amazon om die probleem reguit aan te spreek deur 'n oplossing te bied wat verder gaan as tradisionele statiese kameras en alarm stelsels.

Astro for Business het reeds sy doeltreffendheid in verskeie industrieë getoon, soos gesondheid en welstand, kos en drank, en konstruksie. Sy intelligente bewegingsvermoëns het dit in staat gestel om blindekolle en areas te identifiseer wat konvensionele toesigmetodes dalk mis. Met Astro se waaksaamheid en intydse kennisgewings kan sake-eienaars gemoedsrus hê, met die wete dat hul bates beskerm word, selfs wanneer hulle nie op die perseel is nie.

Om Astro se vermoëns aan te vul, bied Amazon 'n reeks bykomende sekuriteitsprodukte aan. Dit sluit in Ring Protect Pro, wat Astro integreer met Ring-sensors en bewegingsverklikkers, sowel as 'n virtuele sekuriteitswagdiens. Met hierdie omvattende sekuriteitstelsel kan Astro afgeleë sekuriteitsentrums waarsku oor potensiële bedreigings, wat sekuriteitsagente in staat stel om regstreekse beeldmateriaal te sien, en indien nodig, die polisie of noodreaksiepersoneel te kontak.

Astro for Business verteenwoordig 'n beduidende sprong vorentoe op die gebied van sekuriteitstegnologie. Deur die krag van outomatisering en kunsmatige intelligensie te benut, rewolusie Amazon die manier waarop besighede hul bates beskerm. Met sy vermoë om ruimtes outonoom te navigeer en potensiële bedreigings op te spoor, sal Astro 'n onontbeerlike hulpmiddel word vir kleinhandelaars, vervaardigers en ander nywerhede wat hul persele wil beveilig.

FAQ

Wat is Astro vir Besigheid?

Astro for Business is 'n weergawe van Amazon se Astro-huishoudelike robot wat ontwerp is om as 'n rondgaande sekuriteitswag in kleinhandelwinkels en ander nywerhede te dien. Dit gebruik gevorderde bewegingswaarnemingstegnologie om ruimtes te patrolleer en inbrake en ander bedreigings op te spoor.

Hoeveel kos Astro for Business?

Astro for Business het 'n prysetiket van $2,349.99 XNUMX.

Watter bykomende sekuriteitskenmerke bied Amazon saam met Astro for Business?

Benewens Astro for Business, bied Amazon 'n reeks sekuriteitsprodukte soos Ring Protect Pro en 'n virtuele sekuriteitswagdiens. Hierdie aanbiedinge verbeter die vermoëns van Astro en bied bykomende lae beskerming vir besighede.

Watter bedrywe kan by Astro for Business baat vind?

Astro for Business is geskik vir 'n wye reeks nywerhede, insluitend kleinhandel, vervaardiging, gesondheid en welstand, voedsel en drank, en konstruksie. Dit is ontwerp om te help om waardevolle voorraad en eiendom in ruimtes van tot 5,000 XNUMX vierkante voet te beskerm.