Amazon stel Astro-sekuriteitsrobot vir besighede bekend en brei sy reeks dienste uit

Te midde van sy voortdurende pogings om robotte 'n algemene gesig in huishoudings te maak, teiken Amazon nou besighede met die bekendstelling van die Astro-sekuriteitsrobot. Geprys teen $2,350, hierdie verbeterde weergawe van die verbruikersmodel kom met gevorderde kenmerke en 'n maandelikse intekening genaamd Astro Secure ter waarde van $60, wat die robot in staat stel om spesifieke gebiede outonoom te patrolleer. Hierdie stap deur Amazon dui op 'n verskuiwing na die benutting van die robot se potensiaal as 'n rollende sekuriteitswag, wat die maatskappy se vasberadenheid illustreer om nuwe toepassings vir die produk te vind.

Terwyl die oorspronklike Astro-model, wat in 2021 bekendgestel is, hoofsaaklik op verbruikers gemik is, het Amazon uitdagings ondervind om dit in die hoofstroommark te stoot. Baie verbruikers bly onbewus van die bestaan ​​van die produk, en die maatskappy het probleme ondervind om produksie- en versendinghoeveelhede op te skaal. Die bekendstelling van die nuwe weergawe vir besighede kan Amazon egter 'n duideliker en meer praktiese gebruiksgeval bied. Alhoewel die hardeware grotendeels dieselfde bly, is die industriële variant van Astro nou in staat om 'n groter area te patrolleer, wat tot 5,000 3,500 vierkante voet beslaan in vergelyking met die vorige model se kapasiteit van XNUMX XNUMX vierkante voet.

Die bekendstelling van Astro vir besighede is deel van Amazon se breër strategie om sy sekuriteitsdienste uit te brei, 'n sektor wat aansienlike belang gekry het sedert sy verkryging van die slimdeurklokkievervaardiger Ring in 2018. Benewens die Astro-robot bied Amazon nou maandelikse intekeningplanne vir Ring, insluitend 'n $20-opsie vir veilige beeldmateriaalberging en 'n $99-plan wat gebruikers met nooddienste kan verbind wanneer nodig. Met inagneming van die gepaardgaande koste, kan ondernemings wat die omvattende reeks Amazon-sekuriteitsdienste gebruik, verwag om uitgawes van ongeveer $180 per maand aan te gaan, benewens die aansienlike voorafbelegging vir die Astro-robot.

Om sy hardeware-afdeling verder te verdien, het Amazon sommige van hierdie sekuriteitskenmerke in sy bestaande Astro-eenhede geïntegreer, wat die waarde-aanbod vir besighede versterk. Die maatskappy staar egter die uitdaging in die gesig om die aansienlike beleggings wat die afgelope paar jaar in die ontwikkeling van Astro gemaak is, te verhaal. Alhoewel dit aanvanklik as 'n groot inisiatief beskou is, is Astro se sukses in die mark deurslaggewend om die kontinuïteit daarvan te verseker eerder as om nog 'n beëindigde Amazon-projek te word.

