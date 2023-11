Verbetering van toeganklikheid: Amazon Fire Stick se Voice View-funksie

Amazon Fire Stick-gebruikers het nou 'n gerieflike opsie om hul kykervaring met die Voice View-funksie te verbeter. Hierdie uitsonderlike toeganklikheidhulpmiddel, hoofsaaklik ontwerp vir individue met gesiggestremdheid, bied waardevolle ondersteuning aan diegene wat sukkel om die skerm te sien of bloot bykomende hulp soek terwyl hulle inhoud kies om te kyk.

Voice View, soos Amazon dit beskryf, is 'n skermleser wat spesifiek vir Fire TV-toestelle ontwikkel is. Wanneer dit geaktiveer is, kommunikeer dit hoorbaar op die skerm teks terwyl gebruikers deur kieslysopsies en instellings navigeer. Boonop kan dit tydens die aanvanklike toestelopstellingsproses gebruik word, wat 'n inklusiewe en gebruikersvriendelike ervaring bied.

Om toegang tot hierdie kenmerk te kry, maak seker dat jy 'n Fire TV Stick het wat vergesel is van 'n Alexa Voice Remote. Gebruikers sal nie meer enige beperkings ondervind wanneer dit kom by die geniet van hul gunstelingprogramme of flieks nie. Deur gelyktydig die Menu- en Terug-knoppies, geleë by die boonste trio van klein knoppies op die afstandbeheer, vir ongeveer twee tot vyf sekondes in te hou, kan die Voice View-funksie moeiteloos geaktiveer word.

Benewens die afgeleë metode, het gebruikers ook die opsie om Voice View deur die Instellings-toepassing te aktiveer of te deaktiveer. Gaan eenvoudig na die Toeganklikheid-afdeling en kies VoiceView. Wanneer dit suksesvol geaktiveer is, sal gebruikers begroet word met die gerusstellende stemopdrag, "VoiceView Ready", wat aandui dat die kenmerk geaktiveer is en gereed is om 'n meeslepende ervaring te bied. Omgekeerd, wanneer die funksie afgeskakel is, sal gebruikers die boodskap "VoiceView Exiting" hoor.

Deur toeganklikheidnutsmiddels soos Voice View te omhels, demonstreer Amazon sy verbintenis tot inklusiwiteit, om te verseker dat almal die voordele van hul Fire TV Stick kan geniet. Of dit nou toegang tot 'n wye reeks inhoud is of moeiteloos deur spyskaarte navigeer, hierdie kenmerk voeg gerief en inklusiwiteit vir alle gebruikers by.

Algemene vrae (FAQ)

Hoe kan ek die Voice View-funksie op my Amazon Fire Stick aktiveer?

Om die Voice View-funksie te aktiveer, hou die Menu- en Terug-knoppies gelyktydig op jou Alexa Voice Remote vir ongeveer twee tot vyf sekondes in. Alternatiewelik kan jy dit aktiveer deur die Instellings-toepassing deur Toeganklikheid en dan VoiceView te kies. Wat doen Voice View?

Voice View is 'n skermleser wat teks op die skerm uitlees terwyl jy deur kieslysopsies en instellings op jou Amazon Fire Stick navigeer. Dit help individue met gesiggestremdheid deur hoorbare bystand te verskaf vir 'n verbeterde kykervaring. Is Voice View net vir siggestremde gebruikers?

Alhoewel Voice View hoofsaaklik vir individue met visuele gestremdhede ontwerp is, kan enigiemand voordeel trek uit die kenmerke daarvan om navigasie en inhoudkeuse geriefliker en toegankliker te maak. Kan ek Voice View aan- en afskakel? Ja, jy kan die Stemaansig-funksie maklik aan- of afskakel. Wanneer dit geaktiveer is, sal die prompt "VoiceView Ready" die aktivering daarvan bevestig. Net so, wanneer dit gedeaktiveer is, sal jy "VoiceView Exiting" hoor.