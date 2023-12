Amazon trek finansiering van Kalifornië se kunssentrum oor kritiese kunswerk

Amazon het besluit om sy finansiële ondersteuning vir die Cheech Marin-sentrum vir Chicano-kuns en -kultuur in Riverside, Kalifornië, te beëindig weens die insluiting van 'n kunswerk wat die maatskappy se sakestrategie in Suid-Kalifornië se Binnelandse Ryk gekritiseer het. Die besluit is bekend gemaak in 'n uitgelekte dokument wat Amazon se sake- en skakelwerkstrategieë vir 2024 uiteensit.

Die betrokke kunswerk is 'n drieluik van skermafdrukke deur Toni Sanchez, 'n student aan die Universiteit van Kalifornië, Riverside. Die afdrukke beeld 'n Amazon-pakhuis uit met vlamme daaronder, vergesel van die woorde "BRAND HULLE ALMAL AF." Sanchez het verduidelik dat die stuk frustrasie verteenwoordig met stadsamptenare wat pakhuiskonstruksie goedkeur sonder inagneming van gemeenskapsinsette oor grondgebruik.

Amazon het voorheen $5,000 2022 aan die Cheech geskenk in beide 2023 en XNUMX. Die maatskappy het egter verklaar dat hy verdere skenkings sal staak weens die kunstenaar se uitgespreek vyandigheid teenoor Amazon in 'n onderhoud. Amazon se besluit is gegrond op sy beleid om slegs organisasies te ondersteun wat in lyn is met sy handelsmerk en reputasie en nie diegene te finansier wat hulself antagonisties teen die maatskappy se belange posisioneer nie.

Die Cheech Marin-sentrum vir Chicano-kuns en -kultuur is in 2022 geopen en is goed ontvang deur die plaaslike gemeenskap, toeriste en kritici. Dit huisves die akteur Cheech Marin se uitgebreide versameling Chicanx-kuns, wat as die grootste ter wêreld beskou word. Die sentrum het groot steun van die City of Riverside ontvang, met 'n jaarlikse begroting van $800,000 XNUMX vir die eerste tien jaar en bykomende befondsing vir die herstel van die historiese gebou.

Die direkteur van die Riverside Kunsmuseum, wat die Cheech bestuur, het Amazon se skenkings bevestig, maar verbasing uitgespreek oor die maatskappy se besluit, aangesien geen vrae of bekommernisse oor die kunswerk voorheen geopper is nie. Die museum staan ​​by sy verbintenis om kunstenaars en kurators te ondersteun wat dialoog uitlok en 'n beter begrip van gedeelde ervarings bevorder.

Die Cheech Marin-sentrum vir Chicano-kuns en -kultuur het ten doel om die wortels van Chicanx-kuns in gemeenskap, sosiale geregtigheid en billikheid te vereer. Die artistieke direkteur daarvan beklemtoon die belangrikheid van plaaslike betrokkenheid en begrip wanneer hierdie kunsvorm verken word. Ten spyte van die verlies aan finansiering van Amazon, bly die sentrum toegewy aan sy missie.