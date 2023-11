Raak kreatief met die Canon Ivy 2 Mini-fotodrukker

Wil jy jou kreatiewe spiere buig en die nostalgie van fisiese foto's herleef? Kyk nie verder as die Canon Ivy 2 Mini-fotodrukker nie, nou beskikbaar op Amazon vir slegs $69, laer as die gewone prys van $99. Hierdie indrukwekkende 30% afslag bied 'n wonderlike geleentheid om jou digitale herinneringe lewendig te maak in heerlike vintage-styl harde kopieë.

Die Canon Ivy 2 Mini-fotodrukker is die tweede generasie-model wat laat in 2022 bekendgestel is, en Amazon se huidige aanbod verteenwoordig die laagste prys wat nog ooit vir hierdie toestel aangeteken is. Versoenbaar met beide iPhone- en Android-toestelle oor Bluetooth 5.0, laat hierdie drukker jou toe om jou foto's direk vanaf jou slimfoon of tablet via die Canon Mini Print-toepassing te druk en aan te pas.

Een merkwaardige kenmerk van die Ivy 2 Mini is sy gebruik van die innoverende ZINK (Zero Ink) tegnologie. Dit beteken dat geen inkpatrone benodig word nie. In plaas daarvan word kleurvolle kleurstof-gebaseerde kristalle in die ZINK-fotopapier ingebed, wat elke keer lewendige en hoë-gehalte afdrukke skep.

Die IVY 2 Mini-fotodrukker bied ook verbeterde drukkwaliteit, met geoptimaliseerde velkleure, verbeterde fotokontras en skerper beelde. Boonop stel die skil-en-stok-rug van die afdrukke jou in staat om dit maklik op jou gunsteling-oppervlaktes te plaas, deur gepersonaliseerde fotocollages of kamerversierings te skep.

Om die meeste van jou Canon Ivy 2 Mini-fotodrukker te maak, oorweeg dit om Canon ZINK-fotopapierpakke aan te vul, beskikbaar op Amazon. Jy kan kies tussen 'n 50-vel reghoek pakket vir $24 of 'n $20 pakket van sirkel variante vir $12 (met Prime gestuur ingesluit).

Dus, of jy nou die sjarme van fisiese foto's verkies of jou kreatiwiteit wil uitoefen, die Canon Ivy 2 Mini-fotodrukker is 'n uitstekende keuse om jou digitale herinneringe lewendig te maak. Moenie hierdie beperkte tydaanbod misloop nie en begin om jou oomblikke op 'n pragtig tasbare manier te bewaar.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoe werk die Canon Ivy 2 Mini-fotodrukker?

Die Canon Ivy 2 Mini-fotodrukker gebruik ZINK (Zero Ink) tegnologie, wat kleurvolle kleurstof-gebaseerde kristalle in die ZINK-fotopapier insluit. Wanneer die drukker hitte op die papier toepas, word die kristalle geaktiveer, wat lewendige en hoë kwaliteit afdrukke lewer sonder die behoefte aan inkpatrone.

2. Kan ek foto's van beide iPhone en Android-toestelle druk?

Ja, die Canon Ivy 2 Mini-fotodrukker is versoenbaar met beide iPhone- en Android-toestelle. Koppel eenvoudig jou slimfoon of tablet aan die drukker via Bluetooth 5.0 en gebruik die Canon Mini Print App om jou foto's te kies en te pasmaak.

3. Wat is die verbeterings in drukkwaliteit met die Ivy 2 Mini?

Die Ivy 2 Mini-fotodrukker bied geoptimaliseerde velkleure, verbeterde fotokontras en geoptimaliseerde fotoskerpte. Hierdie verbeterings lei tot selfs meer realistiese en aanskoulike afdrukke wat die essensie van jou herinneringe vasvang.