Amalgam Collection, bekend vir die vervaardiging van ongelooflike gedetailleerde skaalmodelle, het sy jongste skepping onthul: 'n 1:8-skaalmodel van die Ferrari 296 GT3. Die model is gebaseer op die GT3-weergawe van Ferrari se eerste produksiemotor met 'n V-6-enjin, die 296 GTB. Die aandag aan detail in hierdie miniatuur replika is werklik merkwaardig, wat dit 'n perfekte opsie maak vir entoesiaste wat 'n herinnering aan hul werklike baanspeelgoed wil hê.

Die Bristol-gebaseerde firma het ongeveer 3,300 296 uur spandeer om die produksiegereedskap vir die 3 GT3-model te ontwerp en te ontwikkel. Dit het take behels soos 22-D-drukwerk, die handwerk van honderde patrone en die skep van vorms voor die prototiperingsfase. Elke 350-duim-lange replika vereis ongeveer XNUMX uur se noukeurige werk om akkuraatheid in alle aspekte te verseker, van afwerk en pas tot verf. Die eindresultaat is 'n byna perfekte replika wat lyk soos 'n gekrimpte weergawe van die werklike voertuig.

Amalgam het vir hierdie projek met Ferrari saamgewerk en die motor se oorspronklike CAD-data, verfkodes en materiaalspesifikasies verkry. Die model sit op akkuraat gekromde, Pirelli P Zero-handelsmerk-rubber, en elke detail, tot by die Stäubli-brandstofvuldop en die 2.9-liter V-6-enjin wat in Ferrari se kenmerkende rooikop-tint afgewerk is, is getrou weergegee.

Maak die liggewigdeur oop, en jy sal 'n noukeurig herskepte kajuit kry, kompleet met 'n manettino-toegeruste stuurwiel, 'n Bosch-handelsmerk-monitor, 'n knoppie-geklede beheerkonsole, en selfs individueel gestikte resiesharnasse. Die vlak van detail strek tot foto-etse en CNC-gevormde metaalkomponente wat regdeur die model gebruik word.

Amalgam se Ferrari 296 GT3-model is beperk tot net 199 stukke, met 'n prysetiket van $18,090 23,520 vir die standaard Rosso Corso-lewery. Kliënte het egter ook die opsie om 'n pasgemaakte konfigurasie te bestel, wat hulle in staat stel om alles van die verfafwerking tot binnebesonderhede te spesifiseer vir 'n bykomende koste van $XNUMX.

Amalgam Collection se stigter en direkteur van handelsmerk- en besigheidsontwikkeling, Sandy Copeman, het sy opgewondenheid oor die 296 GT3-model uitgespreek en gesê dat dit die kombinasie van pragtige lyne en ingewikkelde besonderhede wat in die werklike motor gevind word, perfek verteenwoordig. Met sy noukeurige vakmanskap en aandag aan detail, sal hierdie miniatuur replika verseker enige Ferrari-entoesias beïndruk.