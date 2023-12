Google se AlphaCode 2 behaal indrukwekkende resultate in programmeringskompetisies

’n Nuwe kodegenererende model wat deur Google ontwikkel is, bekend as AlphaCode 2, het sy openbare debuut gemaak en het glo buitengewoon goed gevaar in programmeringskompetisies. Die model, aangedryf deur Google se Gemini Pro-stelsel, het bo die 99.5 persentiel van deelnemers aan aanlyn programmeringskompetisies behaal. Hierdie prestasie demonstreer die verbeterde probleemoplossingsvaardighede van die model, wat verfyn is met behulp van 'n datastel wat 15,000 30 probleme van CodeForces en XNUMX miljoen kodemonsters bevat wat deur mense geskryf is.

Toe getoets teen 77 probleme oor 12 CodeForces-kompetisies, het AlphaCode 2 daarin geslaag om 43 persent daarvan op te los, wat die vorige AlphaCode-stelsel se prestasie van 25 persent oortref het. Die navorsers skat dat AlphaCode 2 gemiddeld op die 85ste persentiel in kompetisieranglys sit. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die kompetisietoestande vir die masjien- en menslike deelnemers verskillend was. AlphaCode 2 het die voordeel om tot tien verskillende oplossings vir elke probleem in te dien, wat sy kanse verhoog om punte aan te teken.

AlphaCode 2 werk anders as biologiese programmeerders, aangesien dit ongeveer 'n miljoen kodemonsters vir 'n gegewe probleem genereer. Hierdie monsters word dan afgefiltreer om irrelevante of verkeerde oplossings te verwyder. 'n Groeperingsalgoritme word gebruik om die oorblywende programme te groepeer, en die top-gegradeerde oplossing van elke groep word ingedien.

Alhoewel AlphaCode 2 se resultate indrukwekkend is, is daar nog werk wat gedoen moet word voordat stelsels die werkverrigting van die beste menslike kodeerders kan pas. Die model maak baie staat op proef en fout en is berekeningsintensief, wat dit duur maak om op skaal te werk. Nietemin, AlphaCode 2 verteenwoordig 'n beduidende verbetering teenoor sy voorganger en is meer as 10,000 XNUMX keer meer doeltreffende monster.

As ons vorentoe kyk, beoog Google DeepMind om 'n selfs kragtiger kodeskryfmodel met Gemini Ultra te ontwikkel. Die span hoop om hierdie vermoëns aan ontwikkelaars beskikbaar te stel, wat 'n toekoms in die vooruitsig stel waar hoogs bekwame KI-modelle as samewerkende instrumente vir programmeerders dien, wat help met probleemoplossing en implementering.