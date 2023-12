Alfabet styg met die bekendstelling van spelveranderende KI-model

Alphabet, die moedermaatskappy van Google, het 'n styging van byna 5% in sy aandeelwaarde ervaar met die hoogs verwagte bekendstelling van sy nuwe kunsmatige intelligensie-model, Gemini. Hierdie deurbraak KI-stelsel is ingestel om die landskap van KI-navorsing en -innovasie te hervorm en Alphabet te help om sy leiersposisie in die veld te herwin.

Gemini spog met merkwaardige vermoëns wat dié van sy mededinger, Microsoft-gesteunde OpenAI se ChatGPT, oortref het. Dit is nie net vinniger nie, maar dit kan ook verskeie vorme van media verwerk, insluitend video, oudio en teks. Alphabet het drie verskillende weergawes van Gemini ontwikkel, elkeen spesifiek ontwerp om verskillende verwerkingskragvermoëns te benut.

Hierdie innoverende ontwikkeling deur Alphabet spreek beleggers se kommer oor generatiewe KI-innovasie en die hoë koste verbonde aan die bestuur van gevorderde modelle aan. JP Morgan-ontleders beklemtoon dat Gemini se veelsydigheid in terme van modelgroottes sal help om hierdie struikelblokke te oorkom, en effektief meer gebruikers en ontwikkelaars sal lok.

Die positiewe markreaksie op Tweeling is 'n skrille kontras met Alphabet se vorige terugslag vroeër vanjaar toe sy Bard-kletsbot onakkurate inligting in 'n promosievideo gedeel het, wat gelei het tot 'n aansienlike verkoop in Alphabet-aandele.

Gemini se vrystelling is tydig aangesien OpenAI/ChatGPT-gebruikers ontevredenheid uitgespreek het oor onlangse opdaterings aan die GPT-modelfamilie, wat 'n afname in uitvoerkwaliteit voorstel. Macquarie-ontleders beklemtoon dat as Google inderdaad 'n beter model as GPT-4 lewer, dit gebruikers- en ontwikkelaarondersteuning vir Google se KI-aanbiedinge aansienlik kan laat styg.

In afwagting op Gemini se sukses, beplan Alphabet om sommige van sy tegnologiese vooruitgang in sy Bard-kletsbot te integreer. Die maatskappy beoog om vroeg in 2023 'n verbeterde weergawe van Gemini deur Bard uit te voer.

Hierdie deurbraak KI-model demonstreer Alphabet se verbintenis om sy posisie in die KI-wedloop te herwin. Terwyl Microsoft die voortou geneem het in KI-gedrewe wolkinkomste, poog Alphabet om Gemini te benut om sy KI-gebaseerde verkope 'n hupstoot te gee. Microsoft het hoofsaaklik daarop gefokus om voorsiening te maak vir groot ondernemings wat reeds sy sagtewaredienste gebruik, terwyl Google beginners gemik het, wat ontleders glo versigtig was met besteding weens ekonomiese onsekerhede.

Beide Alphabet en Microsoft het vanjaar aansienlike aandelemarktoenames beleef, wat grootliks toegeskryf word aan die KI-gedrewe tydren in die tegnologiebedryf. Alphabet se vooruitskattings vir verdienste en laer prys-tot-verdienste-verhouding dui egter daarop dat daar ruimte is vir verdere groei.

Ken Mahoney, uitvoerende hoof van Mahoney Asset Management, erken Google se strategiese benadering om die KI-mark te betree, en verklaar dat hul doel is om kliënte van meer oplossings en aanbiedinge te voorsien. Mahoney glo dat Gemini grootliks tot Alphabet se groei sal bydra deur 'n beroep op hul bestaande kliëntebasis te maak.

Met die bekendstelling van Gemini het Alphabet 'n sterk verklaring in die KI-arena gemaak, wat sy vasberadenheid aandui om die pad te lei in die bevordering van kunsmatige intelligensie-tegnologie.