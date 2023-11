Huawei Nova 12 Pro: 'n futuristiese ontwerp en kragtige kenmerke wag

By

Na die suksesvolle bekendstelling van die Huawei Nova 11 SE-middelreeksfoon, gons Huawei-entoesiaste van afwagting vir die komende Nova 12-reeks. Die Nova 12-reeks sal na verwagting vandeesmaand of in Desember in die Chinese mark vrygestel word en sal na verwagting kop-aan kompeteer met teenstanders OPPO Reno 11-reeks en Vivo S18-reeks.

Die ster van die program, die Huawei Nova 12 Pro, het reeds die aandag van slimfoon-entoesiaste getrek met sy unieke en futuristiese ontwerp. 'n Uitgelekte weergawe van die toestel onthul 'n geboë-rand OLED-skerm wat werklik 'n gesig is om te aanskou. Wat dit nog meer interessant maak, is die teenwoordigheid van twee afsonderlike selfie-kamera-uitknipsels, apart van mekaar geplaas, met 'n gedeelte van die skerm sigbaar tussenin. Gerugte wil hê dat hierdie uitknipsels 'n indrukwekkende 60-megapixel dubbele selfie-kamera-opstelling sal huisves.

Maar die opgewondenheid eindig nie daar nie. Die agterste kamera-opstelling van die Nova 12 Pro spog ook met 'n kenmerkende aantrekkingskrag. Dit het 'n primêre kamera aan die bokant, gevolg deur 'n ovaalvormige kamera-eiland wat nog twee lense huisves, vergesel van 'n slanke horisontale LED-flitsstrook. Die gerugte kamerakonfigurasie sluit 'n kragtige 50-megapixel primêre kamera, 'n 12-megapixel ultrawye lens in, wat ook as 'n makrolens kan funksioneer, en nog 'n 50-megapixel telefotokamera.

Onder sy slanke buitekant, sal die Nova 12 Pro na verwagting 'n slag in terme van werkverrigting pak. Spekulasies dui daarop dat dit aangedryf sal word deur die 5G-geaktiveerde Kirin 9000s-skyfiestel, wat blitsvinnige konneksie verseker. Daar word ook gerugte dat die toestel 'n OLED-paneel het met 'n indrukwekkende 120Hz-verversingsfrekwensie, wat gladde en vloeiende beelde waarborg. Bykomend tot sy aantrekkingskrag, word verwag dat die Nova 12 Pro 'n aansienlike 4,500 100 mAh-battery sal huisves met ondersteuning vir 4 W vinnige laai. Met Harmony OS XNUMX, Huawei se eie bedryfstelsel, word gesê dat die toestel tweerigting-satellietverbindings bied.

Opwinding bou ook op rondom die aankondiging van die standaard Nova 12-model, wat na verwagting die Pro-weergawe sal vergesel. Gerugte dui daarop dat die Nova 12 toegerus sal wees met die nuwe Kirin 830-skyfiestel, wat verbeterde werkverrigting en doeltreffendheid beloof.

Namate die Nova 12-reeks nader aan sy bekendstelling kom, wag Huawei-aanhangers gretig op die amptelike aankondiging, in die hoop dat hul verwagtinge vir 'n visueel pragtige foon met kragtige kenmerke nagekom en oortref sal word.

vrae

1. Wanneer sal die Huawei Nova 12-reeks bekendgestel word?

Die Nova 12-reeks sal na verwagting vandeesmaand of in Desember in die Chinese mark bekend gestel word.

2. Wat is die verwagte mededingers van die Nova 12-reeks?

Die Nova 12-reeks sal na verwagting meeding met die OPPO Reno 11-reeks en Vivo S18-reeks.

3. Wat is die unieke ontwerpkenmerk van die Huawei Nova 12 Pro?

Die Huawei Nova 12 Pro het twee duidelike selfie-kamera-uitknipsels wat apart van mekaar geplaas is aan die voorkant, met 'n gedeelte van die skerm sigbaar tussenin.

4. Wat is die verwagte kamerakonfigurasie van die Nova 12 Pro?

Die gerugte kamerakonfigurasie sluit 'n 50-megapixel primêre kamera, 'n 12-megapixel ultrawye lens in wat ook as 'n makrolens kan funksioneer, en 'n 50-megapixel telefotokamera.

5. Wat is die gerugte spesifikasies van die Nova 12 Pro?

Die Nova 12 Pro sal na verwagting aangedryf word deur die 5G-geaktiveerde Kirin 9000s-skyfiestel, 'n OLED-paneel met 'n 120Hz-verversingsfrekwensie, 'n 4,500 100 mAh-battery met 4 W-snellaai-ondersteuning, en loop op Harmony OS XNUMX.