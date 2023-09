Herfs Tech Event Line-up: Wat om te verwag in September en Oktober

September en Oktober is opwindende maande vir tegnologie-entoesiaste, aangesien groot geleenthede en konferensies plaasvind, wat die nuutste innovasies en aankondigings in verskeie industrieë ten toon stel. Kom ons kyk na sommige van die komende geleenthede en wat ons van hulle kan verwag.

Toronto Internasionale Filmfees (TIFF)

Wanneer: Donderdag 7 September – Sondag 17 September

Waar: Downtown Toronto, Kanada

Wat: TIFF is 'n jaarlikse filmfees wat internasionale rolprente uitlig en vertonings, lesings, geleenthede en werkswinkels aanbied.

Appel Wonderlus

Wanneer: Dinsdag 12 September om 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT

Waar: Apple Park, Cupertino, Kalifornië

Wat: Apple se hoogs verwagte geleentheid, Wonderlust, sal die nuwe iPhone 15-reeks vertoon, wat na bewering USB-C-poorte in plaas van Lightning het.

Detroit Auto Show

Wanneer: Woensdag 13 September – Sondag 24 September

Waar: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Wat: Die Detroit Motorskou, ook bekend as die Noord-Amerikaanse Internasionale Motorskou, bring motorvervaardigers en kundiges in die bedryf bymekaar om die nuutste motorneigings en nuwe voertuie ten toon te stel en te bespreek.

Amazon-toestelle en diensgeleentheid

Wanneer: Woensdag 20 September om 10:XNUMX ET

Waar: Amazon HQ2-kampus, Arlington, Virginia

Wat: Amazon bied 'n geleentheid slegs vir uitnodiging aan by sy tweede hoofkwartier, waar hulle na verwagting nuwe toestelle en dienste sal onthul.

Microsoft spesiale geleentheid

Wanneer: Donderdag 21 September

Waar: New York City

Wat: Microsoft sal 'n "spesiale geleentheid" slegs vir uitnodiging aanbied, wat waarskynlik op opgedateerde Surface-toestelle en vordering in KI sal fokus.

Vox Media se Kode-geleentheid

Wanneer: Dinsdag 26 September – Woensdag 27 September

Waar: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Kalifornië

Wat: Kode is 'n tegnologie-geleentheid wat invloedryke stemme in die bedryf bymekaarbring. Hierdie jaar bevat dit noemenswaardige sprekers soos X/Twitter HUB Linda Yaccarino, Bumble HUB Whitney Wolfe Herd, GM HUB Mary Barra, en meer.

Dit is net 'n blik op wat in September en Oktober voorlê. Ander geleenthede, soos Meta Connect, Made by Google en Samsung Developer Conference, is ook op die horison, wat onderskeidelik opwindende aankondigings en insigte in virtuele realiteit, nuwe Google-toestelle en Samsung se Galaxy-ekosisteemopdaterings belowe. Soos meer geleenthede aangekondig word, bly ingeskakel vir opdaterings oor The Verge.

