Nuwe Elite-proefvasvra in Indigo Disk DLC vereis unieke antwoorde

Opsomming: Lacey se Elite-verhoor in die Indigo Disk DLC van Pokemon Scarlet en Violet is opgedateer met 'n stel van vyf nuwe vrae. Om hulle korrek te beantwoord, sal lei tot 'n gevegsversoek van Lacey.

Lacey, een van die Elite Four by Blueberry Academy in die Kusbioom van die Terarium, het 'n nuwe Elite-proefvasvra in die Indigo Disk DLC van Pokémon Scarlet en Violet bekendgestel. Hierdie artikel sal jou deur al die vrae en hul korrekte antwoorde lei.

Die eerste vraag draai om Pikachu, 'n elektriese-tipe Pokémon wat bekend is vir die vervaardiging van elektrisiteit. Lacey sal vra waar Pikachu sy elektrisiteit stoor, en die regte antwoord is sy wange.

Gaan voort na die tweede vraag, Lacey sal Venonat bekendstel, 'n Pokémon wat 'n sekere liggaamsdeel as 'n radar in donker omgewings gebruik. Die korrekte antwoord is sy oë, aangesien hulle Venonat help om voorwerpe op te spoor.

In die derde vraag sal Lacey die Sinistea broers en susters aanbied en spelers vra om die egte Antieke Form Sinistea te identifiseer. Die koppie in die middel, herken aan die merk aan die onderkant, is die korrekte antwoord.

Die vierde vraag fokus op Minior, die Meteor Pokémon, en spelers moet die pienk variant uit 'n reeks veranderende vorms vind.

Laastens sal Lacey Granbull voorstel en spelers vra watter liggaamsdeel dit as kussing gebruik terwyl hulle slaap. Die korrekte antwoord is sy maag.

Maak seker dat jy al die vrae korrek beantwoord om deur Lacey se Elite-verhoor te vorder en die strydversoek te ontsluit. Bly ingeskakel by Sportskeeda vir meer opdaterings oor die Indigo Disk DLC.