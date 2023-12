Meester Lacey's Quiz in Pokémon Scarlet en Violet DLC

In die Indigo Disk DLC vir Pokémon Scarlet en Violet, sal spelers Master Lacey teëkom en haar Elite-verhoor in die gesig staar. In hierdie verhoor moet spelers 'n reeks vrae beantwoord om voort te gaan. Hierdie artikel sal jou deur Master Lacey se vasvra lei en die korrekte antwoorde vir elke vraag verskaf.

Vraag 1: Pikachu se elektriese berging

Meester Lacey sal Pikachu voorstel en verduidelik dat dit 'n elektriese-tipe Pokémon is wat bekend is vir die vervaardiging van elektrisiteit. Sy sal vra waar Pikachu hierdie elektrisiteit stoor. Die korrekte antwoord is Pikachu se wange.

Vraag 2: Venonat se Radar

Vir die tweede vraag sal Meester Lacey Venonat ontbied en sy vermoë beklemtoon om 'n spesifieke liggaamsdeel as 'n radar te gebruik. Spelers moet hierdie liggaamsdeel korrek identifiseer as die oë.

Vraag 3: Egte Antieke Sinistea

In die derde vraag sal Meester Lacey drie Sinistea broers en susters aanbied, waarvan een die egte antieke is. Spelers moet die korrekte broer of suster identifiseer, dit is die een met 'n merk op die bodem van sy beker.

Vraag 4: Die Pienk Minior raaksien

Vervolgens sal spelers verskillende vorme van Minior gewys word, bekend as die Meteor Pokémon. Hulle taak is om die pienk Minior dop te hou soos dit van vorm verander.

Vraag 5: Granbull se slaapkussing

Die laaste vraag behels Granbull, 'n Pokémon wat deur Master Lacey besit word. Spelers moet bepaal watter liggaamsdeel Granbull as 'n kussing gebruik terwyl hulle slaap, met die korrekte antwoord sy maag.

Deur al vyf vrae korrek te beantwoord, sal spelers deur Master Lacey se Elite-proef kan vorder. Maak seker dat jy op hoogte bly met Sportskeeda vir die jongste inligting en opdaterings oor die Pokémon Scarlet en Violet DLC.