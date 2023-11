Ontdek die verborge kabouters in Fortnite en verhoog jou XP

Soek jy fortuin en avontuur in die ryk van Fortnite? Moenie verder soek nie, want ons het die sleutel om verborge skatte te ontsluit! Versteekte kabouters, ontwykende klein wesens wat op die kaart rondloop, is joune om te vind. Alhoewel dit maklik is om hulle te mis as jy in die chaos van die stryd vasgevang is, sal dit groot belonings bring om hulle te ontdek. Maak jouself gereed vir 'n XP-prys van 20,000 XNUMX vir elke kabouter wat ingesamel word.

Fortnite-entoesiaste weet dat elke sekonde tel in die wedloop teen groepe en die indringende storm. Hierdie ondeunde kabouters, alhoewel skelm weggesteek is, kan gevind word as jy weet waar om te kyk. Die sleutel tot hul ontdekking lê in die herkenning van 'n wit "!" simbool wat bo hul koppe verskyn wanneer jy naby is. Hierdie simbool sal jou na hul wegkruipplekke lei.

Reis deur Junk Junction, waar 'n plaatmetaal-llamabeeld 'n kabouter daar naby openbaar. In Pleasant Park se suidelike sektor wag nog 'n kabouter op ontdekking. Soek Risky Reels, en agter 'n blou/groen bussie sal jy 'n kabouter kry wat 'n rustige aandete geniet. Waag in die heining doolhof van Wailing Woods om 'n kabouter te vind wat in 'n hok toegesluit is, gretig om bevry te word. By Lonely Lodge sit 'n kabouter rustig by die water, onbewus van die geen visvang-teken. Moenie vergeet om die oostelike kransrand van Paradise Palm te verken nie, waar die kabouters twee plegtige grafstene in die gesig staar.

Terwyl jou odyssee voortgaan, besoek die noordelike gedeelte van Dusty Divot, waar 'n opblaaseiland in die middel van 'n dam dien as 'n kabouter se heiligdom. Noordoos van Shift Shafts en wes van Salty Springs lê 'n kabouter kop eerste in die grond. Soek ondergrondse verkenning om 'n versteekte teepartytjie met teddiebere te ontdek, agter 'n muur in die hartjie van Shift Shafts. Ten slotte, by die Moai-standbeeld in Greasy Grove, sal jy 'n kabouter vind wat op 'n leunstoel sit, vereer deur die teddiebeerbevolking.

Onthou, sodra 'n kabouter versamel is, sal hulle nie weer verskyn nie. Hou 'n skerp oog vir hierdie ontwykende kêrels en spoor hulle op met die nuttige "!" simbool. Die ervaring wat uit hierdie verborge skatte opgedoen word, sal jou sekerlik na grootsheid in Fortnite dryf. Maak dus gereed, avonturiers, en begin met 'n kabouterjag-eskapade om beide glorie en XP op te eis!

Vrae:

1. Wat is die doel om verborge kabouters in Fortnite te versamel?

Om verborge kabouters in Fortnite te versamel, gee jou 20,000 XP vir elke kabouter wat gevind word. Dit is 'n goeie manier om jou ervaringspunte en vordering in die speletjie 'n hupstoot te gee.

2. Hoe kan ek die verborge kabouters opspoor?

Wanneer jy naby 'n Kabouter se ligging is, sal 'n wit "!" simbool sal bo sy kop verskyn. Hou hierdie simbool dop, want dit sal jou na die kabouter se wegkruipplek lei.

3. Kom die verborge kabouters weer na vore nadat hulle versamel is?

Nee, sodra jy 'n verborge kabouter versamel het, sal dit nie weer verskyn nie. Sodra jy al 10 kabouters gevind het, hoef jy nie weer daarna te soek nie.

4. Is daar enige spesifieke volgorde waarin ek die versteekte kabouters moet versamel?

Nee, jy kan die Hidden Gnomes versamel in enige volgorde wat jy verkies. Verken verskillende liggings en vind die kabouters in jou eie tempo.