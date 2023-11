Genshin Impact 4.2 Livestream: Wat om te verwag en hoe om Livestream-kodes te gebruik

By

Die hoogs verwagte Genshin Impact 4.2 regstreekse stroom is net om die draai, en bied spelers 'n voorsmakie van wat voorlê terwyl die Reisiger hul reis deur die boeiende waterige streek Fontaine aanpak. Opwinding neem toe onder aanhangers terwyl hulle gretig wag op die koms van die Hydro Archon, Furina, in die komende 4.2-opdatering. Om die transaksie te versoet, bied die regstreekse stroom ook die perfekte geleentheid om die nuutste regstreekse stroomkodes te kry, wat spelers die kans bied om ekstra Primogems te bekom om Furina te ontbied en hul span te verbeter.

Benewens die nuwe inhoud, kan Genshin Impact-entoesiaste ook uitsien na 'n reeks herhalings met geliefde karakters soos Ayato, Cyno en Baizhu. As die lekkasies geglo moet word, sal spelers nie die kans wil mis om hierdie karakters by hul versameling te voeg voordat hulle na die dieptes van berging terugkeer nie.

Om jou te help om die meeste van hierdie opwindende geleentheid te maak, het ons 'n lys saamgestel van die huidige regstreekse stroomkodes wat tydens die 4.2 spesiale program sal verskyn. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie kodes gewoonlik binne 'n dag verval, so maak seker dat jy die geleentheid aangryp terwyl jy kan:

– VA97KJNF24UV: 100 Primogems en tien Mystic Enhancement Ore

– NTQP2KPEJMUH: 100 Primogems en vyf Hero's Wit

– 9T96KJNE2LVM: 100 Primogems en 50,000 XNUMX Mora

Sodra jy die kodes verkry het, is dit 'n eenvoudige proses om dit te gebruik. Om kodes in die speletjie te gebruik, maak seker dat jou avontuurranglys ten minste 10 is en volg hierdie stappe:

1. Begin Genshin Impact.

2. Maak die inspeletjie-kieslys oop.

3. Kies "instellings" en dan "rekening."

4. Klik op "Redeem now" en voer die kode in.

5. Gaan na jou posbus in die speletjie om jou belonings op te eis.

Alternatiewelik kan u die amptelike miHoYo-aflossingswerf gebruik. Hier is hoe:

1. Gaan na die miHoYo-kode-werf.

2. Meld aan en kies jou streek.

3. Voer die kode in die aangewese blokkie in en klik "verlos."

4. Versamel jou belonings uit die posbus in die speletjie.

Maak seker dat jy vinnig optree en die geleentheid aangryp om jou Genshin Impact-ervaring met hierdie regstreekse stroomkodes te verbeter. Gelukkige spel!

Vrae:

V: Wanneer is die Genshin Impact 4.2 regstreekse stroom?

A: Die presiese datum en tyd van die regstreekse stroom is nog nie bekend gemaak nie. Hou amptelike Genshin Impact-kanale dop vir opdaterings.

V: Kan ek die regstreekse stroomkodes gebruik as ek onder Avontuurrang 10 is?

A: Nee, jy moet ten minste avontuurrang 10 wees om die kodes te gebruik.

V: Hoe lank hou die regstreekse stroomkodes?

A: Regstreekse stroomkodes verval gewoonlik binne 'n dag, so maak seker dat jy dit dadelik gebruik.

V: Kan ek die kodes op enige platform gebruik?

A: Ja, die kodes kan gebruik word op alle platforms wat Genshin Impact ondersteun.

V: Is daar enige beperkings op kode-aflossing?

A: Elke kode kan gewoonlik net een keer per rekening gebruik word.