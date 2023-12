Alfa Romeo kondig debuut van die Milano aan: sy eerste volledig elektriese SUV in 'n oorgang na 'n 100% elektriese handelsmerk

Die Italiaanse motorvervaardiger Alfa Romeo kom uiteindelik sy belofte na om die wêreld van elektriese voertuie aan te durf. Na verskeie vertragings het die maatskappy die komende bekendstelling van sy eerste volelektriese Sport Stedelike Voertuig (SUV), die Milano, aangekondig. Die Milano, wat in April 2024 debuteer, is Alfa Romeo se eerste stap om sy handelsmerk in 'n ten volle elektriese kragbron te omskep.

Met meer as 'n eeu se ondervinding in die motorbedryf, is Alfa Romeo bekend vir sy kundigheid in motorsport en wedrenne. Die maatskappy beoog egter om homself as 'n luukse motorvervaardiger te posisioneer. Om sy verkope, wat die afgelope drie dekades afgeneem het, te laat herleef, beplan Alfa Romeo om elke jaar tussen 2022 en 2026 'n nuwe model bekend te stel. Die uiteindelike doelwit is om teen 2027 na 'n heeltemal elektriese reeks oor te skakel.

Alhoewel sy eerste "geëlektrifiseerde" aanbod, die Tonale-inprophibried, vertragings ondervind het voordat dit die Amerikaanse mark in 2022 getref het, bly Alfa Romeo verbind tot sy elektriese transformasie. Ten spyte van die afwesigheid van 'n ten volle elektriese opsie, behalwe vir die ontwikkeling van 33 elektriese Stradale-supermotors, beloof die maatskappy groter elektriese sportnutsvoertuie vir sy Amerikaanse klante, begin met die Milano.

Vernoem na die stad Milaan, waar Alfa Romeo gestig is, sal die Milano die motorvervaardiger se toetrede tot die B-Segment van Europa, die grootste marksegment, wees. Terwyl die Milano aanvanklik as 'n volledig elektriese sportnutsvoertuig bekend gestel sal word, sal 'n hibriede verbrandingsweergawe na verwagting volg. Dit sal die laaste verbrandingsvariant wees voordat Alfa Romeo sy verskuiwing na 'n 100% elektriese handelsmerk onder die Stellantis-sambreel voltooi.

Jean-Philippe Imparato, uitvoerende hoof van Alfa Romeo, spreek sy entoesiasme vir die Milano-sportnutsvoertuig uit en sê dat dit 'n "welkom terug" simboliseer aan al die Alfisti-aanhangers wat gewag het om hul liefde vir die handelsmerk te bevestig. Dit verteenwoordig 'n unieke sportervaring gekombineer met die kenmerkende skoonheid van Italiaanse ontwerp. Die Milano is 'n deurslaggewende mylpaal in Alfa Romeo se reis na elektrifisering en sal die handelsmerk se wêreldwye teenwoordigheid verder versterk.

As ons vorentoe kyk, het Alfa Romeo 'n kykie gegee in sy produksiepyplyn vir die volgende paar jaar. In 2025 beplan die maatskappy om sy eerste voertuig te onthul wat eksklusief as 'n 100% elektriese model sal aankom. Teen 2027 sal die hele Alfa Romeo-reeks ten volle elektries wees.

Aangesien Alfa Romeo 'n beduidende toename in wêreldverkope vir 2023 rapporteer, sal alle oë in April 2024 op Milaan gerig wees om die eerste volledig elektriese aanbieding van hierdie ikoniese motorvervaardiger te sien. Die Milano-sportnutsvoertuig is gereed om die verhoog te skep vir Alfa Romeo se elektriese toekoms, wat hul verbintenis tot innovasie en volhoubaarheid ten toon stel.