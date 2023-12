Alfa Romeo kondig die eerste elektriese SUV aan: Die Milano

Die Italiaanse vervaardiger van luukse motors Alfa Romeo maak vordering in sy oorgang na elektriese voertuie (EV's) deur sy eerste elektriese SUV, die Milano, te onthul. Hierdie stap kom as deel van die motorvervaardiger se strategie om elke jaar tussen 2022 en 2026 'n nuwe model bekend te stel, met die doel om teen 2027 ten volle elektries te word.

Vernoem na die stad Milaan, waar Alfa Romeo meer as 'n eeu gelede gestig is, is die Milano 'n belangrike mylpaal in die handelsmerk se reis na elektrifisering. Hierdie sportnutsvoertuig, wat in April 2024 debuteer, sal voorsiening maak vir die groeiende vraag na EV's in die B-segment van Europa se motormark.

Terwyl die Milano aanvanklik as 'n ten volle elektriese model beskikbaar sal wees, sal 'n hibriede verbrandingsweergawe na verwagting later volg. Hierdie verbrandingsvariant sal waarskynlik die laaste een wees wat deur Alfa Romeo aangebied word voordat die subhandelsmerk heeltemal na elektriese voertuie oorgaan.

Jean-Philippe Imparato, uitvoerende hoof van Alfa Romeo, het gesê dat die Milano 'n simboliese "welkom terug" verteenwoordig vir die handelsmerk se aanhangers, veral diegene wat gretig gewag het op 'n nuwe Alfa Romeo-model. Hy het ook die uniekheid en sportervaring wat die Milano sal bied, tesame met die kenmerkende skoonheid van Italiaanse ontwerp beklemtoon.

As ons vorentoe kyk, openbaar Alfa Romeo se produksiepyplyn sy verbintenis tot elektrifisering. In 2025 beplan die handelsmerk om sy eerste voertuig te onthul wat eksklusief as 'n 100% elektriese model sal aankom. Ten slotte, teen 2027, sal alle voertuie in die Alfa Romeo-reeks elektries wees, wat die handelsmerk se posisie as 'n ten volle elektriese motorvervaardiger bevestig.

Met 'n toename van 34% in wêreldverkope in 2023 vergeleke met die vorige jaar, is Alfa Romeo op pad om momentum in die mark te kry. Die komende debuut van die Milano in April 2024 sal ongetwyfeld opgewondenheid wek onder motor-entoesiaste wat gretig vooruitgaan op Alfa Romeo se sprong in die wêreld van elektriese sportnutsvoertuie.