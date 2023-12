Alfa Romeo onthul eerste elektriese SUV: Milano

Die Italiaanse motorvervaardiger Alfa Romeo maak vordering in sy oorgang na elektriese voertuie (EV's) met die hoogs verwagte bekendstelling van sy eerste elektriese SUV. Die EV, genaamd Milano, sal in April 2024 debuteer en is 'n belangrike mylpaal in die handelsmerk se verbintenis om teen 2027 heeltemal elektries te gaan.

Alfa Romeo, bekend vir sy ryk geskiedenis in motorsport en wedrenne, het die afgelope paar jaar uitdagings in die gesig gestaar, met dalende verkope en die behoefte om homself te herdefinieer as 'n luukse motorvervaardiger. In reaksie hierop het die maatskappy se uitvoerende hoof, Jean-Philippe Imparato, ’n strategie aangekondig om elke jaar van 2022 tot 2026 ’n nuwe model vry te stel.

Terwyl Alfa Romeo se elektrifiseringsreis vertragings ondervind het met sy inprop-hibried-aanbieding, die Tonale, dui die Milano-sportnutsvoertuig op die handelsmerk se toegewyde toetrede tot die EV-mark. Die Milano, vernoem na die stad waar Alfa Romeo gestig is, is daarop gemik om voorsiening te maak vir entoesiaste en aanhangers wat gretig wag op 'n alles-elektriese opsie.

Die Milano sal aanvanklik as 'n suiwer elektriese voertuig beskikbaar wees en sal later 'n hibriede verbrandingsvariant bied. Hierdie benadering strook met Alfa Romeo se doelwit om ten volle elektries na die Milano te gaan as deel van die Stellantis-subhandelsmerk. Jean-Philippe Imparato, uitvoerende hoof, het sy opgewondenheid oor die Milano en sy rol in Alfa Romeo se toekoms uitgespreek en gesê: "Met die koms van Milano in 2024 voltooi Alfa Romeo 'n reeks wat in staat is om aan die begeertes van al ons entoesiaste en nog baie meer te voldoen."

As ons vorentoe kyk, het Alfa Romeo 'n duidelike padkaart van sy komende EV's. Ná die Milano se debuut in 2024, beplan die handelsmerk om sy eerste voertuig te onthul wat eksklusief beskikbaar is as 'n 100% elektriese model in 2025. Teen 2027 beoog Alfa Romeo om 'n ten volle elektriese reeks oor sy reeks te bereik.

Terwyl Alfa Romeo aan sy elektrifiseringsdoelwitte werk, het die maatskappy positiewe verkoopsgroei gerapporteer, met 'n 34% toename in wêreldverkope in 2023 vergeleke met die vorige jaar. Hierdie sukses, veral binne die Europese Unie, plaas Alfa Romeo vir 'n sterk teenwoordigheid in die EV-mark.

Die motorbedryf sal gretig wag op die amptelike onthulling van die Milano in April 2024 om Alfa Romeo se innoverende benadering tot elektriese sportnutsvoertuie te sien, wat luukse ontwerp en Italiaanse vakmanskap met volhoubare mobiliteitsoplossings kombineer.