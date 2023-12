Alfa Romeo stel die Milano bekend: 'n Elektriese SUV

By

Alfa Romeo, die jarelange Italiaanse motorvervaardiger, kom uiteindelik sy belofte na om elektriese voertuie (EV's) aan sy reeks bekend te stel. Die maatskappy het die komende vrystelling aangekondig van sy eerste Sport Urban Vehicle (SUV), genaamd die Milano, wat hulde bring aan sy wortels in Milaan, Italië.

Alfa Romeo, wat bekend is vir sy ryk geskiedenis in motorsport en wedrenne, verskuif nou sy fokus om homself as 'n luukse motorvervaardiger te vestig. Terwyl die handelsmerk sy billike deel van uitdagings oor die jare die hoof gebied het, werk dit nou as 'n subhandelsmerk van Stellantis.

Om dalende verkope die afgelope paar jaar te bekamp, ​​het Alfa Romeo se HUB, Jean-Philippe Imparato, verklaar dat die maatskappy jaarliks ​​vanaf 2022 tot 2026 'n nuwe model sal bekendstel, met die doel om teen 2027 ten volle elektries te gaan. Die handelsmerk se reis na elektrifisering is egter is met 'n paar terugslae teëgekom, insluitend vertragings in die vrystelling van sy eerste geëlektrifiseerde aanbod, die Tonale-inprophibried.

As ons vorentoe kyk, beoog Alfa Romeo om sy teenwoordigheid in die Amerikaanse mark uit te brei deur groter en luukser modelle bekend te stel om mee te ding met soos BMW. Die handelsmerk het ook belowe om groter elektriese sportnutsvoertuie vir Amerikaanse klante te lewer, met die eerste model wat hierdie lente in Italië sal debuteer.

Die Milano, Alfa Romeo se eerste elektriese sportnutsvoertuig, sal na verwagting 'n belangrike mylpaal wees in die handelsmerk se oorgang na elektriese voertuie. Terwyl 'n volledig elektriese weergawe die aanvanklike aanbod sal wees, is 'n hibriede verbrandingsvariant van die SUV ook in die pyplyn. Ná die Milano beplan Alfa Romeo om verbrandingsaangedrewe voertuie heeltemal uit te faseer en ’n ten volle elektriese handelsmerk onder Stellantis te word.

Alfa Romeo se produksiepyplyn vir die volgende drie jaar sluit die amptelike debuut van die Milano-sportnutsvoertuig in 2024 in, gevolg deur die onthulling van sy eerste uitsluitlik elektriese voertuig in 2025. Teen 2027 sal die hele Alfa Romeo-reeks 100% elektries wees.

Met die afwagtingsbou sal alle oë op Alfa Romeo se Milaan-geleentheid in April 2024 wees om te sien wat die handelsmerk in die vooruitsig het vir sy eerste inval in die wêreld van volelektriese voertuie. Terwyl hy sy reeks voltooi en oorskakel na elektries, poog Alfa Romeo om aan sy lojale entoesiaste te voldoen, terwyl hy nuwe klante bekoor met sy unieke mengsel van sportervaring en kenmerkende Italiaanse ontwerp.