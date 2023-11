Nuwe besonderhede onthul vir Alan Wake 2 se na-speletjie en DLC's

'n Onlangse datamien van Alan Wake 2 het opwindende nuwe besonderhede oor die speletjie se komende na-speletjie-inhoud en DLC's ontbloot. Die hoogs verwagte New Game Plus-modus, getiteld The Final Draft, sal 'n alternatiewe storie en 'n effens ander eindsnit bevat. Hierdie hersiene einde sal sien dat Alan Wake uit sy skietwond wakker word nadat Saga se telefoonoproep beantwoord is, wat die onduidelikheid wat die basisspel geteister het, oplos.

Boonop dui die datamien daarop dat Dr. Darling van Remedy se vorige titel, Control, 'n beduidende teenwoordigheid in Alan Wake 2 se New Game Plus-modus sal hê. Spelers kan instruksionele video's en 'n toneelstuk met Dr. Darling en Thomas Zane verwag, wat die verband tussen Alan Wake 2 en die breër Remedy Connected Universe verder versterk.

Verder blyk dit dat Dr Darling ook 'n verskyning in die komende DLC, The Lake House, gaan maak. Die datamien dui daarop dat Dr. Darling betrokke is by “Dr. Liewe dinge,” wat daarop dui dat sy enigmatiese en eksentrieke persoonlikheid 'n rol in hierdie uitbreiding sal speel. Gegewe Remedy se vorige stellings oor 'n "geheimsinnige fasiliteit geleë aan die oewer van Cauldron Lake wat deur 'n onafhanklike regeringsorganisasie opgerig is," het spekulasie oor 'n Control crossover-styl gebeurtenis in hierdie DLC onder aanhangers die rondte gedoen.

As 'n aanhanger van beide Control en Alan Wake 2, wag ek gretig op die vrystelling van die speletjie se DLC's en die geleentheid om die breër Remedy Connected Universe te verken. Ek is veral geïntrigeerd deur die moontlike wenke wat hierdie uitbreidings vir Control se komende opvolger kan verskaf. Die verbindings en narratiewe drade wat tussen hierdie titels geweef word, beloof 'n opwindende en onderling gekoppelde spelervaring.

[Bron: GamingLeaksAndRumours Reddit](URL)

V: Wat is die New Game Plus-modus in Alan Wake 2?

A: Die New Game Plus-modus, bekend as The Final Draft, is 'n post-game funksie wat 'n alternatiewe storie en 'n hersiene eindsnit bied.

V: Sal Dr. Darling van Control in Alan Wake 2 wees?

A: Ja, volgens die datamine sal Dr. Darling in beide die New Game Plus-modus en The Lake House DLC van Alan Wake 2 verskyn.

V: Is daar enige verbande tussen Alan Wake 2 en Control?

A: Ja, Alan Wake 2 en Control is deel van die Remedy Connected Universe, en die teenwoordigheid van Dr. Darling in albei speletjies versterk hierdie verband.

V: Sal The Lake House DLC 'n Control crossover-geleentheid hê?

A: Alhoewel dit nie bevestig is nie, dui spekulasie daarop dat The Lake House DLC 'n Control crossover-styl geleentheid kan hê as gevolg van verwysings na 'n geheimsinnige fasiliteit aan die oewer van Cauldron Lake.

V: Waar kan ek 'n resensie van Alan Wake 2 vind?

A: Eurogamer het 'n resensie van Alan Wake 2 gepubliseer, wat jy [hier] (URL) kan kyk.