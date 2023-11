Ontsluit die toekoms van weervoorspelling met kunsmatige intelligensie

Kunsmatige intelligensie (KI) het 'n merkwaardige mylpaal in weervoorspelling bereik, konvensionele metodes oortref en globale weerpatrone tot 10 dae vooruit akkuraat voorspel. Die baanbrekende GraphCast KI-model, ontwikkel deur Google DeepMind, is beskou as 'n keerpunt op die gebied van weervoorspelling.

In 'n onlangse eweknie-geëvalueerde referaat wat in Science gepubliseer is, het die ontwikkelaars by Google DeepMind berig dat GraphCast beter gevaar het as die Europese Sentrum vir Medium-reeks Weervoorspellings (ECMWF), die toonaangewende konvensionele stelsel, in 90% van die 1,380 XNUMX metrieke wat vir evaluering gebruik word. Dit het parameters soos temperatuur, druk, windspoed en rigting, en humiditeit by verskillende atmosferiese vlakke ingesluit.

Die sukses van GraphCast kan toegeskryf word aan sy nuwe masjienleer-argitektuur genaamd grafiekneurale netwerk. Deur te leer uit meer as 40 jaar van vorige ECMWF-data, het GraphCast 'n diepgaande begrip gekry van hoe weerstelsels ontwikkel en oor die hele wêreld beweeg. Die model gebruik globale weerwaarnemings van ECMWF om voorspellings binne minute op 'n enkele Google TPU v4-wolkrekenaar te genereer.

In vergelyking met die energie-intensiewe proses van tradisionele numeriese weervoorspelling, lewer GraphCast merkwaardige prestasie teen 'n fraksie van die koste. Matthew Chantry, masjienleer-koördineerder by ECMWF, het die beduidende verbetering in energieverbruik uitgelig en beraam dat GraphCast ongeveer 1,000 XNUMX keer goedkoper werk.

Alhoewel KI sy meerderwaardigheid in baie aspekte van weervoorspelling getoon het, bly daar gebiede waar konvensionele fisiese modelle beter as KI presteer. Byvoorbeeld, in die voorspelling van die skielike en plofbare intensivering van orkaan Otis, het KI nie beter gevaar as tradisionele benaderings nie. KI het egter uitgeblink in die voorspelling van orkaan Lee se landval in Nova Scotia, wat drie bykomende dae voorsien het vir voorbereidings in vergelyking met tradisionele metodes.

Gegewe die potensiaal van KI in meteorologie, beoog ECMWF om sy eie KI-model te ontwikkel en dit met sy numeriese weervoorspellingstelsel te integreer. Hierdie samesmelting van fisika-gebaseerde begrip en masjienleer kan die akkuraatheid en robuustheid van weervoorspellings verbeter.

Vrae:

V: Hoe presteer GraphCast AI beter as die konvensionele stelsel?

A: GraphCast AI presteer beter as die konvensionele stelsel deur 'n grafiek-neurale netwerkargitektuur te gebruik en uit vier dekades se vorige weerdata te leer.

V: Is GraphCast meer koste-effektief?

A: Ja, GraphCast werk ongeveer 1,000 XNUMX keer goedkoper as die tradisionele numeriese weervoorspellingsmetode.

V: Kan KI-gebaseerde stelsels verantwoordelik wees vir klimaatsverandering?

A: Die vermenging van KI en tradisionele rekenaarmodelle maak voorsiening vir beter aanpassing by klimaatsverandering, wat meer robuuste en gedetailleerde weervoorspellings verseker.