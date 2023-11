Nuwe metode voorgestel om masjiendenke te bepaal

Navorsers het 'n nuwe benadering bekendgestel om te bepaal of 'n masjien werklik dink of bloot data oplaai, wat 'n alternatief bied vir die jarelange Turing-toets. Die Turing-toets, wat oorspronklik deur Alan Turing in die 1950's gekonseptualiseer is, het 'n ondervraer behels wat tussen 'n rekenaar en 'n mens onderskei het. Onlangse vooruitgang in KI het hierdie toets egter ondoeltreffend gemaak, soos geïllustreer deur bedrogmeganismes op platforms soos Tinder en die opkoms van kletsbotte.

In 'n onlangse publikasie in die joernaal Intelligent Computing, stel Philip Nicholas Johnson-Laird van Princeton Universiteit en Marco Ragni van Chemnitz Universiteit van Tegnologie 'n drie-stap raamwerk voor om masjiendenke te assesseer en gee afdoende antwoorde op hierdie raaisel.

Die eerste stap behels die onderwerping van die masjien aan sielkundige eksperimente om sy vermoë om te redeneer deur gebruik te maak van mensagtige afleidingsmetodes te evalueer, in teenstelling met om uitsluitlik op konvensionele logiese prosesse staat te maak. Hierdie reeks toetse het ten doel om vas te stel of die masjien mensagtige redenasies toon.

Die tweede stap, bekend as selfrefleksie, toets die masjien se begrip van sy eie redenasie. Introspeksie, 'n eienskap wat in menslike kognisie ingeburger is, kan lig werp op die masjien se vermoë om sy eie logiese prosesse te begryp en te ontleed. Byvoorbeeld, wanneer die vraag gestel word: "As Ann intelligent is, volg dit dat Ann intelligent is of sy is ryk, of albei?" 'n mens sal erken dat daar geen aanduiding is van Ann se rykdom nie. Omgekeerd kan 'n rekenaar sukkel om die rede agter hierdie aftrekking vas te stel.

Laastens bepleit die navorsers om in die masjien se bronkode te delf, met die doel om ware redenasie van die toepassing van "diep leer" te onderskei. Deur die kode vir "kognitiewe toereikendheid" te evalueer, kan navorsers onderskei of die masjien se redenasievermoë voortspruit uit ware begrip of swartboksalgoritmes.

In hul referaat beweer Johnson-Laird en Ragni dat die oorspronklike Turing-toets vervang moet word deur 'n omvattende ondersoek van 'n program se redenasie. Die navorsers stel voor om die masjien as 'n aktiewe deelnemer aan kognitiewe eksperimente te behandel en, indien nodig, sy kode aan analise te onderwerp wat soortgelyk is aan breinbeeldstudies.

Soos kunsmatige intelligensie verder in ons alledaagse lewens integreer, ontwikkel die behoefte om vas te stel wanneer masjiene menslike redenasies naboots, en dus “dink”, van Turing se teoretiese nadenke na 'n tasbare probleem wat praktiese oplossings noodsaak.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is die Turing-toets?



Die Turing-toets, wat deur Alan Turing in die 1950's bekendgestel is, behels 'n ondervraer wat deur 'n reeks gesprekke probeer vasstel of 'n deelnemer 'n rekenaar of 'n mens is. Waarom word die Turing-toets as ondoeltreffend beskou?



Met die koms van gevorderde KI-tegnologieë, het metodes soos bedrog op platforms soos Tinder en die voorkoms van kletsbotte die Turing-toets onvoldoende gemaak om te onderskei tussen mensagtige denke en kunsmatige herhaling van inligting. Wat is die voorgestelde driestap-raamwerk om masjiendenke te assesseer?



Die raamwerk wat deur navorsers voorgestel word, behels die toets van masjiene in sielkundige eksperimente om hul redenasievermoëns te evalueer, hul selfrefleksie of begrip van die redenasie te assesseer, en die masjien se bronkode te ondersoek om egte redenasie van swartboksalgoritmes te onderskei. Wat is "kognitiewe toereikendheid" in die konteks van masjiendenke?



“Kognitiewe toereikendheid” verwys na die evaluering van 'n masjien se bronkode om te bepaal of sy redenasievermoë uit ware begrip ontstaan ​​of uitsluitlik op ondeursigtige diepleeralgoritmes staatmaak. Waarom is 'n nuwe metode nodig om masjiendenke te bepaal?



Namate kunsmatige intelligensie toenemend in verskeie aspekte van ons lewens geïntegreer word, hou begrip wanneer masjiene menslike redenasie naboots praktiese belangrikheid en strek verder as Alan Turing se denk-eksperiment, wat 'n meer omvattende en betroubare benadering noodsaak.