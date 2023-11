Gebruik masjienleer om ysberge op te spoor: Verkry insig in Antarktika se veranderende landskap

Ysberge het lank reeds ons verbeelding aangegryp, wat dikwels gesien word as majestueuse natuurlike formasies wat 'n tikkie misterie na die wêreld se oseane bring. Hierdie ysige reuse besit egter meer betekenis as wat die oog gesien kan word. Behalwe vir hul filmaspekte, speel ysberge 'n deurslaggewende rol in die verandering van ekosisteme en die impak van globale omgewingspatrone. Om die lewensiklus en omgewingsimpak van ysberge beter te verstaan, gebruik navorsers die krag van masjienleer om satellietradardata te ontleed, spesifiek met die fokus op die Suidelike Oseaan rondom Antarktika.

Tradisioneel was die identifisering en opsporing van ysberge uitdagend as gevolg van hul blote getalle en onvoorspelbare bewegings. ’n Span wetenskaplikes wat deur die Alan Turing-instituut befonds word, gebruik egter Synthetic Aperture Radar (SAR)-tegnologie van ESA se Sentinel-1-satelliete om hierdie struikelblokke te oorkom. Hierdie gevorderde radartegnologie maak voorsiening vir deurlopende skandering van ysberge, selfs onder ongunstige weerstoestande.

In 'n onlangse studie is 'n AI-algoritme sonder toesig gebruik om SAR-lesings wat tussen Oktober 2019 en September 2020 ingesamel is, te ontleed. Die algoritme het suksesvol byna 30,000 1 ysberge geïdentifiseer, elk van ongeveer 0.4 km² (XNUMX myl²) of kleiner, in die Amundsensee-baai. Antarktika. Deur hierdie ysberge akkuraat op te spoor en na te spoor, beoog navorsers om 'n omvattende digitale model van die Antarktiese see te ontwikkel. Hierdie digitale tweeling sal waardevolle insigte verskaf oor die komplekse interaksies tussen die see, ys en atmosfeer.

"Die tegnologie wat ons gebruik het om hierdie instrument te ontwikkel, word reeds redelik algemeen vir mediese beelding gebruik, en daarom is ons opgewonde om dieselfde tegnologie toe te pas op die komplekse kenmerke wat in SAR-satellietbeelde van die pooloseane gesien word," het Ben Evans van die Britse Antarktika gesê. Opname (BAS) KI Lab. “Die metode wat ons gebruik het is so akkuraat soos die ander alternatiewe ysberg-opsporingsmetodes en presteer die meeste, sonder die behoefte aan menslike insette. Dit beteken dit kan maklik uitgebrei word as ons studiearea en bied selfs byna intydse monitering.”

Deur hierdie innoverende benadering hoop wetenskaplikes om ons begrip van die impak en gedrag van ysberge te verdiep, en uiteindelik lig te werp op die ingewikkelde dinamika van Antarktika se veranderende landskap. Die bevindinge van hierdie studie, gepubliseer in Remote Sensing of the Environment, open nuwe weë vir verdere navorsing en verkenning op die gebied van poolstudies.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is Sintetiese Aperture Radar (SAR)?

Synthetic Aperture Radar (SAR) is 'n afstandwaarnemingstegnologie wat radarseine gebruik om hoë-resolusiebeelde van die Aarde se oppervlak te skep. Deur radarseine uit te stuur en te ontvang, kan SAR wolke binnedring en onder verskeie weerstoestande werk, wat dit geskik maak vir die monitering van gebiede waar ander sensors beperkings in die gesig staar.

2. Hoe help masjienleer met ysbergopsporing?

Masjienleeralgoritmes kan satellietradardata ontleed en ysberge identifiseer deur patrone en kenmerke spesifiek vir hierdie formasies te herken. Deur die algoritme met benoemde data op te lei, kan dit outomaties ysberge met hoë akkuraatheid opspoor en opspoor, wat waardevolle insigte bied in hul verspreiding, beweging en potensiële impak.

3. Wat is die omgewingsimplikasies van ysberge?

Soos ysberge oor lang tydperke smelt, stel hulle koue varswater en voedingstowwe vry in die omliggende oseane. Dit kan plaaslike ekosisteme beïnvloed, seesirkulasiedinamika beïnvloed, bydra tot die opbreek van see-ys, en selfs globale seevlakke beïnvloed. Deur ysberge op te spoor en te bestudeer, poog wetenskaplikes om hierdie ekologiese en omgewingsgevolge meer omvattend te verstaan.