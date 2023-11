Die donker kant van KI: die beskerming van ons kinders teen diepe valse uitbuiting

By

Kunsmatige intelligensie (KI) het vinnig na vore getree as een van die mees invloedryke tegnologieë ter wêreld, wat 'n rewolusie veroorsaak het hoe ons take verrig deur vinnige verwerking op 'n ongekende skaal moontlik te maak. Agter sy indrukwekkende vermoëns skuil egter 'n donkerder kant wat aansienlike risiko's inhou, veral vir kwesbare individue soos kinders. Beth Jackson, 'n programbestuurder en terapeut by die National Children's Advocacy Centre, het haar kommer uitgespreek oor die skrikwekkende potensiaal van hierdie tegnologie. Kwaadwillige individue kan KI maklik uitbuit om onskuldige beelde te manipuleer en eksplisiete en afbrekende inhoud te skep.

Anders as die aanhaling in die oorspronklike artikel, waar Jackson die gemak beklemtoon waarmee oortreders openbare beelde kan verkry en gebruik, kan hierdie verdraaide gebruik van KI-tegnologie eenvoudige, alledaagse prente omskep in gesimuleerde en oënskynlik werklike eksplisiete inhoud. Onlangs het 'n ontstellende voorval in Spanje ontvou toe jong seuns 'n maklik toeganklike KI-toepassing gebruik het om onskuldige foto's van hul klasmaats te verander en eksplisiete vals beelde deur hul skool te versprei. Die slagoffers het onwillekeurig hierdie veranderde prente ontdek wat hulself volledig naak uitbeeld, wat diep emosionele nood veroorsaak het.

Intussen het die voorkoms van diep valse pornografiese video's toegeneem, wat individue beïnvloed sonder hul toestemming. Streamer “Sweet Anita,” bewonder vir haar bydraes tot die dobbelgemeenskap, het die slagoffer geword van diep valse pornografiese video's waar haar gelykenis kwaadwillig gemanipuleer is en in vernederende en aggressiewe seksuele dade verskyn het. Hierdie diep vals video's, 'n sterk tegnologiese vooruitgang van stilbeeldveranderings, kan inhoud vervaardig wat die verbeelding van die persoon wat geteiken word, te bowe gaan.

Met KI-tegnologie wat voortdurend teen 'n kommerwekkende pas vorder, beklemtoon Jackson die dringende behoefte aan bewustheid en beheer. Ouers moet waaksaam wees om hul eie beeldverspreiding te bestuur en toegang tot kwesbare beelde te beperk en eienaarskap te neem om hul kinders te beskerm. Boonop moet slagoffers onmiddellik voorvalle by wetstoepassing aanmeld, en hulle daarvan weerhou om kompromitterende beelde te deel.

President Biden erken die erns van die kwessie en het 'n uitvoerende bevel uitgereik om KI te reguleer en risiko's te versag. Selfs met hierdie maatreëls bly kinders egter hoogs vatbaar vir uitbuiting aanlyn. Dit is van kardinale belang dat ouers en die samelewing as geheel op hoogte bly en proaktiewe stappe neem om diep valse dreigemente te bekamp. Die gebruik van sagteware om AI-gegenereerde beelde en klank op te spoor, volgens riglyne verskaf deur die Departement van Binnelandse Veiligheid, en om te verstaan ​​hoe om diep vals swendelary te vermy, is sleutelelemente om teen uitbuiting te beskerm.

Deur kollektiewe pogings kan ons daarna streef om ons kinders teen die donker kant van KI te beskerm en hul digitale veiligheid en welstand te verseker in 'n steeds-ontwikkelende tegnologiese landskap.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is KI?

KI, of kunsmatige intelligensie, verwys na die ontwikkeling van rekenaarstelsels wat take kan verrig wat menslike intelligensie vereis, soos spraakherkenning, probleemoplossing en besluitneming.

2. Wat is diep vervalsings?

Diep namaaksels is hoogs gemanipuleerde en misleidende media, insluitend beelde, video's of oudio, wat gegenereer word deur gebruik te maak van KI-tegnologie om iemand se voorkoms of stem oortuigend te verander.

3. Hoe kan individue hulself beskerm teen diepe valse uitbuiting?

Om teen diep vals uitbuiting te beskerm, kan individue sagteware gebruik wat ontwerp is om KI-gegenereerde inhoud te identifiseer, riglyne te volg wat deur owerhede soos die Departement van Binnelandse Veiligheid verskaf word, en op hoogte bly van algemene diep vals swendelary.

4. Wat moet iemand doen as hulle 'n slagoffer van diepe valse uitbuiting word?

As iemand 'n slagoffer van diepe valse uitbuiting word, is dit van kardinale belang om die voorval onmiddellik by wetstoepassers aan te meld en daarvan te weerhou om die gekompromitteerde inhoud te deel.

