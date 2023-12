Charlotte Stadsraad stel Distrik 1 Rep Dante Anderson aan as Burgemeester Pro Tem

In 'n geskiedkundige stemming het die Charlotte Stadsraad Distrik 1 Verteenwoordiger Dante Anderson as burgemeester pro teem aangestel, en dr. Victoria Watlington verslaan wat die meeste stemme in die raad se algehele wedloop ontvang het. Hierdie besluit is die eerste keer dat 'n distriksverteenwoordiger tot die nr. 2-posisie verhef is en het openbare debat en meningsverskil oor die keuse ontketen.

Tydens die raadsvergadering het beide kandidate hul kwalifikasies en ondervinding voorgelê. Watlington het haar doktorsgraad en raadservaring beklemtoon, terwyl Anderson haar vermoë beklemtoon het om goed met haar kollegas te werk en haar persoonlike ervaring om in die rofste dele van Charlotte groot te word.

Die stemming, wat met 'n 7-4 meerderheid plaasgevind het, is beïnvloed deur die raadslede se geloof in Anderson se vermoë om die raad doeltreffend te lei en te bestuur. Verskeie raadslede, insluitend Malcolm Graham, het Anderson se toewyding en bereidwilligheid om ander te help as 'n motiverende faktor in hul besluit genoem.

Nie alle raadslede het egter met die aanstelling saamgestem nie. Watlington het saam met raadslede James Mitchell, LaWana Mayfield en Renee Johnson teen Anderson gestem. Mayfield het kommer uitgespreek oor Anderson se beperkte ervaring en het gevoel dat dit voortydig was vir 'n distriksverteenwoordiger om so 'n leiersrol te aanvaar.

Die stadsraad van Charlotte sal weer byeenkom vir hul volgende vergadering, waartydens Eastland Yards en die hersiening van liggaamskamera-materiaal van 'n omstrede arrestasie op die agenda sal wees. Die aanstelling van Anderson het 'n beduidende gesprek binne die gemeenskap ontketen oor verteenwoordiging en leierskap binne die raad.