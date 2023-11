Pikkewyne identifiseer maats deur unieke polkadotpatrone

Navorsers het ontdek dat Afrika-pikkewyne hul maats kan herken aan hul unieke patrone van swart kolletjies op hul bors. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Animal Behavior, dui daarop dat die pikkewyne 'n hoër vlak van intelligensie het as wat voorheen geglo is.

Pikkewyne woon in groot kolonies waar dit vir individue uitdagend kan wees om tussen mekaar te onderskei weens hul byna identiese swart-en-wit vere. Wetenskaplikes het 'n reeks eksperimente met Afrika-pikkewyne by Zoomarine Italia in Rome gedoen om te bepaal hoe hulle hul vennote kon identifiseer.

Die navorsers het 'n omhulsel gebou en twee lewensgrootte foto's van ander Afrika-pikkewyne op die mure geplaas—een van 'n ewekansige lid van die kolonie en die ander van die proefpersoon se maat. Die pikkewyne het aansienlik meer tyd spandeer om na die foto van hul maat te kyk en te staan ​​as die ander foto, wat daarop dui dat hulle hul maats herken het.

Die wetenskaplikes het toe die koppe van die voëls op die foto's bedek, wat net hul stippelpatrone sigbaar gelaat het. Selfs sonder hul gesigte het die pikkewyne steeds na hul maat se portret aangetrek. Daarteenoor, toe die stippelpatrone digitaal van die foto's verwyder is, het die pikkewyne nie hul maats herken nie en hulle soos enige ander pikkewyn behandel.

Hierdie eksperimente toon dat Afrika-pikkewyne in staat is om op hul maat se unieke borspatrone in te pas en dit as 'n vorm van identifikasie te gebruik. Hierdie nuutgevonde kennis werp lig op die komplekse kognitiewe vermoëns van hierdie voëls.

Algemene vrae (FAQ)

Waarom het Afrika-pikkewyne unieke borspatrone?

Afrika-pikkewyne ontwikkel swart stippelpatrone op hul bors wanneer hulle ongeveer drie tot vyf maande oud is. Hierdie patrone is verskillend vir elke individu en bly dieselfde oor tyd.

Hoe identifiseer Afrika-pikkewyne hul maats?

Afrika-pikkewyne gebruik die unieke borspatrone van hul maats om hulle van ander pikkewyne in die kolonie te herken en te onderskei.

Hoekom is dit belangrik vir Afrika-pikkewyne om hul maats te identifiseer?

Maatherkenning is van kardinale belang vir Afrika-pikkewyne aangesien hulle lewenslange paarbindings vorm. Die identifisering van hul maats stel hulle in staat om hul band te behou en te versterk, noodsaaklik vir suksesvolle teling en grootmaak van nageslag.

Waarom loop Afrika-pikkewyne die risiko om uit te sterf?

Afrika-pikkewyne staar veelvuldige bedreigings in die gesig, insluitend onsuksesvolle teelpogings, predasie van eiers en kuikens, en 'n afname in visbevolkings as gevolg van kommersiële visvang en klimaatsverandering. Hierdie faktore het bygedra tot 'n aansienlike afname in die pikkewynbevolking, wat hulle vatbaar gelaat het vir uitsterwing.