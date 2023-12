Amptenare by die stadsaal van New York het aangekondig dat pogings om asielsoekers te huisves vertragings sal ondervind weens nuwe beperkings wat deur kontroleur Brad Lander op noodkontrakte geplaas is. Lander se besluit vereis dat sy kantoor in baie gevalle noodverkrygingsversoeke vooraf goedkeur, wat die vorige stelsel van algemene goedkeuring verander. Hierdie stap is gekritiseer deur burgemeester Eric Adams, wat Lander se logika in die oplegging van beperkings bevraagteken het nadat die kontroleur onlangs na Washington DC gereis het om te pleit vir meer federale steun. Lander het egter sy besluit verdedig en gesê dat dit nodig is om toesig te verseker en ongekontroleerde kontraktering te voorkom.

Die burgemeester se hoofadvokaat, Lisa Zornberg, het kommer uitgespreek oor enige maatreëls wat die proses van behuising vir asielsoekers vertraag. Lander se kantoor het 'n hersiening gedoen van noodkontrakte ter waarde van $1.38 miljard wat bedoel was om die aankoms van asielsoekers te help. Die hersiening het vertragings in die indiening van kontrakte vir hersiening en versuim om subkontrakteurs aan te meld, aan die lig gebring, wat die behoefte aan strenger toesig beklemtoon.

Dit is opmerklik dat die tradisionele kontrakteringsproses omseil is vir noodbesteding wat verband hou met migrante, met die kontroleerder wat hierdie kontrakte eers hersien sodra dit reeds in werking is. Dit sluit kontrakte in wat aan maatskappye soos DocGo toegeken is, wat aanvanklik weerstand van Lander ondervind het, maar later deur burgemeester Adams goedgekeur is. Die maatskappy word nou ondersoek vir moontlike mishandeling van migrante.

Nietemin is daar sekere kwasi-regeringsagentskappe wat nie onderhewig is aan die kontroleerder se toesig nie, wat daartoe lei dat kontrakte sonder deeglike hersiening onderteken word. Die verbetering van koördinasie en toesig oor die huisvesting van asielsoekers is van kardinale belang aangesien New York Stad 'n toename in aankomste verwag, veral met die kouer temperature wat voorlê. Die stad worstel ook met 'n eskalerende fiskale las, met 'n rekord van 122,100 67,200 mense wat in skuilings woon, insluitend XNUMX XNUMX migrante.

Burgemeester Adams gaan weer na Washington DC gaan, hierdie keer gefokus op die verkryging van bykomende befondsing van federale amptenare om die stad se pogings met asielsoekers te ondersteun. Die administrasie beoog om besteding aan migrante in die komende maande met 20% te verminder, wat die kommer weerspieël van sommige New Yorkers wat glo dat die stad reeds buitensporige ondersteuning aan nuwe aankomelinge bied. In die algemeen stel die beperkings op noodkontrakte uitdagings vir die huisvesting van asielsoekers in New York Stad, wat groter koördinering en ondersteuning van alle regeringsvlakke noodsaak.