Valaris beboet vir ineenstorting van die Noordsee-kraanboom

Valaris, 'n boormaatskappy, is 'n boete van £130,000 2016 deur 'n hof in Aberdeen beboet ná 'n kraanboom-ineenstortingsvoorval in die Noordsee in 1974. Terwyl niemand in die voorval beseer is nie, het die Gesondheids- en Veiligheidsbestuur (HSE) dit beskryf as 'n " ongeluk wat wag om te gebeur.” Die ineenstorting van die Rowan Gorilla VII-kraan se boom het 'n chaotiese toneel veroorsaak, met puin wat 'n nabygeleë vaartuig beskadig het en 'n slang wat gebars het, wat 'n wolk sementstof vrygestel het. Rowan Drilling (UK) Ltd, 'n filiaal van Valaris, het skuld beken op twee oortredings van die Wet op Gesondheid en Veiligheid by die Werk, ens. XNUMX.

Die voorval het plaasgevind terwyl personeel aan boord van die Solvik Supplier-vaartuig gereed gemaak het om 'n foutiewe dompelpomp te herstel. Die HSE-ondersoek het aan die lig gebring dat die ineenstorting van die hyskraan te wyte was aan Rowan Drilling se versuim om die grensskakelaar na te gaan en te stel, wat ontwerp is om te verhoed dat die kraanbalk gelig word tot die punt van meganiese mislukking. Drie van die vier balkgedeeltes het in die see geval, en die hyskraan se hulphaak, kabels, komponente en puin het op die vaartuig se dek beland.

Die HSE het bevind dat veiligheidsmeganismes in die hyskraankajuit tersyde gestel is, wat die onopsetlike bediening van kontroles moontlik maak. 'n "Verbeteringskennisgewing" is aan Rowan Drilling gerig om hierdie kwessies aan te spreek. Die ondersoek het die belangrikheid van die instandhouding en toetsing van hyskraangrensskakelaars beklemtoon om behoorlike beskerming te verseker.

Dit is gelukkig dat niemand ernstig in hierdie voorval beseer of dood is nie. Dit dien egter as 'n herinnering aan die belangrikheid daarvan om 'n robuuste veiligheidsbestuurstelsel in plek te hê om sulke ongelukke te voorkom. Valaris het nog nie kommentaar oor die saak gelewer nie.