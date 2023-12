Europa se vuurpyllanseringsektor staar nuwe terugslae in die gesig: sleutelonderdele ontbreek en toets afgelas

In ’n reeks terugslae vir Europa se ontsteld lanseringsektor is die finale vlug van Italië se Vega-vuurpyl uitgestel weens ontbrekende deurslaggewende dele, terwyl die jongste toets van Europa se nuwe Ariane 6 volgens die Europese Ruimte-agentskap (ESA) gestaak is. Hierdie vertragings kom namate Europa voortgaan om te werk om onafhanklike toegang tot die ruimte te herstel ná verskeie terugslae in sy ruimteprogramme.

Die toets op die boonste stadium van die Ariane 6-vuurpyl is gestaak, maar ESA het verseker dat dit nie die eerste lansering wat vir middel 2024 beplan word, sal beïnvloed nie. Ariane 6 het herhaalde vertragings in die gesig gestaar, en die Vega C-weergawe van die vuurpyl is gegrond ná 'n lanseringsmislukking. Met slegs 'n handjievol bekendstellings oor vir die oorspronklike Vega-weergawe, is die finale opheffing van die lente 2024 tot September vertraag.

Die vermiste dele is ontdek as twee groot dryfmiddeltenks vir die Vega-vuurpyl. ESA-amptenare het onthul dat die tenks vergruis en onbruikbaar in 'n stortingsterrein gevind is, saam met stukkies metaal. Aangesien daar geen ekstra tenks beskikbaar is nie, is die plan om effens groter tenks aan te pas wat bedoel is vir die Vega C-model. Daar is egter 'n mate van risiko verbonde aan die hergebruik van toetstenks.

Die redes agter die vermiste tenks en hoe hulle in 'n vullishoop beland het, bly 'n raaisel. Intussen is die Ariane 6-bofase-warmvuurtoets in Lampoldshauen, Duitsland, net twee minute na die vuurtoets afgelas. Die vervaardiger, ArianeGroup, ondersoek tans die redes vir die aborsie.

Ten spyte van hierdie terugslae bly ESA optimisties oor die toekoms van sy vuurpyllanseringsprogramme. Die langvuur-enjintoets wat verlede maand suksesvol in Frans-Guyana uitgevoer is, het ESA in staat gestel om 'n lanseervenster in 2024 te identifiseer. 'n Ladingstoets is geskeduleer om Vrydag voort te gaan soos beplan.

Die Europese ruimtesektor staar steeds uitdagings in die gesig, maar met vasberadenheid en deurlopende pogings beoog Europa om sy posisie in ruimteverkenning te herwin en onafhanklike toegang tot die ruimte te verseker.