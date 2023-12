Italiaanse vuurpyl se finale lansering vertraag en dele ontbreek

Die finale lansering van Italië se Vega-vuurpyl is uitgestel weens ontbrekende deurslaggewende komponente, volgens die Europese Ruimte-agentskap (ESA). Intussen is 'n onlangse toets van Europa se nuwe Ariane 6-vuurpyl ook gestaak, wat die jongste terugslae vir Europa se beleërde lanseringsektor aandui.

Die mislukte toets van die boonste stadium van Ariane 6 sal na verwagting nie die eerste lansering wat vir middel 2024 geskeduleer is, beïnvloed nie, het ESA gesê, aangesien hulle werk om onafhanklike toegang tot die ruimte te herstel na herhaalde vertragings met Ariane 6 en die gronding van die Vega C-vuurpyl .

Oorspronklik beplan vir die lente 2024, Vega se finale opheffing is terug na September geskuif nadat twee uit vier dryfmiddeltenks uit 'n Italiaanse fabriek verdwyn het. ESA-amptenare het tydens 'n nuuskonferensie bekend gemaak dat die tenks later "verpletterd" en onbruikbaar in 'n stortingsterrein ontdek is, saam met stukkies metaal. Die vermiste tenks sal vervang word met effens groteres wat ontwerp is vir die Vega C-model.

Toni Toker-Nielsen, ESA se direkteur van vervoer, het verduidelik dat die verlore Vega-tenks nie gesteel is nie, maar daar is geen duidelike verduideliking oor hoe hulle in 'n vullishoop beland het nie. Die Vega-vuurpyl werk op dryfmiddel wat in vier sferiese 142-liter-tenks gestoor word, volgens die Franse ruimte-agentskap.

Die Vega C-model het amper 'n jaar gelede tydens sy tweede sending misluk, wat gelei het tot die vernietiging van twee beeldsatelliete. Die vlug sal na verwagting tussen middel November en middel Desember 2024 hervat word.

Wat Ariane 6 betref, is 'n warmvuurtoets van die boonste stadium in Duitsland twee minute na die toets gestaak. ESA het berig dat die vervaardiger ArianeGroup tans die redes agter die aborsie ontleed. Ten spyte van hierdie terugslag is daar geen aanduidings dat die eerste vlug, wat vir middel Junie tot einde Julie 2024 beplan is, verder vertraag sal word nie.

Hierdie onlangse ontwikkelings onderstreep die uitdagings waarmee Europa se bekendstellingsektor te kampe het. Met 'n hersiene tydlyn en alternatiewe oplossings in plek, bly die hoop egter vir suksesvolle bekendstellings in die nabye toekoms.