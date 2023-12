Onderdele verloor en toetse afgelas: terugslae pla Europa se ruimtebekendstellingsektor

Opsomming: Europa se ruimtelanseringsektor staar uitdagings in die gesig aangesien die finale vlug van Italië se Vega-vuurpyl vertraag word weens ontbrekende belangrike dele, terwyl die jongste toets van Europa se nuwe Ariane 6 gestaak is. Die vermiste dele van die Vega-vuurpyl, twee groot dryfmiddeltenks, is vergruis en onbruikbaar in 'n stortingsterrein gevind, wat amptenare gedwing het om groter tenks van die Vega C-model aan te pas vir die finale opheffing. Intussen het die boonste stadium-toets van die Ariane 6 geëindig in 'n aborsie net twee minute na die vuurtoets, hoewel dit onwaarskynlik is dat dit die eerste bekendstelling in die middel van 2024 sal beïnvloed. Hierdie reeks terugslae vir Europa beklemtoon die voortdurende stryd om onafhanklike toegang tot die ruimte te herstel, na herhaalde vertragings en mislukkings van die Ariane 6- en Vega C-vuurpyle.

In 'n verrassende wending het dele wat deurslaggewend is vir Italië se Vega-vuurpyl geheimsinnig vermis geraak, wat 'n vertraging in sy laaste vlug veroorsaak het. Die verlore dryfmiddeltenks, wat in 'n stortingsterrein in 'n verpletterde en onbruikbare toestand ontdek is, het 'n groot uitdaging vir die Europese Ruimte-agentskap (ESA) ingehou. Omdat ESA geen onderdele kon vind nie, het ESA besluit om effens groter tenks van die meer onlangse Vega C-model te verander. Toni Toker-Nielsen, ESA se direkteur van vervoer, het bevestig dat die vermiste tenks nie gesteel is nie, maar het geen verduideliking gehad oor hoe hulle in 'n vullishoop beland het nie.

Op 'n aparte noot het die toets van die boonste stadium van Europa se nuwe Ariane 6-vuurpyl 'n onverwagte hindernis in die gesig gestaar. Net twee minute na die vuurtoets is die toets skielik afgelas. Alhoewel die redes vir die aborsie tans deur die vervaardiger ArianeGroup ontleed word, bly ESA optimisties dat dit nie die beplande eerste bekendstelling van die Ariane 6 in die middel van 2024 sal vertraag nie.

Die reeks terugslae wat deur Europa se ruimtelanseringsektor ervaar word, beklemtoon die voortdurende uitdagings wat die streek in die gesig staar om onafhanklike toegang tot die ruimte te herwin. Met herhaalde vertragings en mislukkings van beide die Ariane 6- en Vega C-vuurpyle, is Europese ruimte-agentskappe onder druk om betroubaarheid en doeltreffendheid in hul programme te herstel. Ten spyte van hierdie struikelblokke, is ESA vasbeslote om hierdie terugslae te oorkom en aan te hou werk om die suksesvolle bekendstelling van hul beplande missies te verseker.