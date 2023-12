Die krag van natuurlewefotografie: om die skoonheid en impak van ons wêreld vas te lê

By

'n Boeiende beeld het die vermoë om 'n boeiende storie te vertel, die essensie van ons natuurlike wêreld vas te vang of die verwoestende impak van mense op hul omgewing bloot te lê. Dit is die krag van natuurlewefotografie, en nou het aanhangers regoor die wêreld die geleentheid om hul stemme vir die Natuurlewefotograaf van die Jaar se People's Choice-toekenning uit te bring.

Die gewaardeerde kompetisie, aangebied deur die Natural History Museum in Londen en ondersteun deur 'n internasionale beoordelaarspaneel, open 'n afdeling vir die publiek waar hulle hul gunsteling uit 'n seleksie van 25 buitengewone beelde kan kies. Hierdie beelde is versigtig gekies uit byna 50,000 95 inskrywings wat van XNUMX verskillende lande ontvang is.

Onder die asemrowende opsies is beelde wat die wonders van die natuur ten toon stel, soos 'n paar oënskynlik soenende hase, 'n ysbeer wat rustig op 'n ysberg rus, en 'n regop grizzlybeer in 'n glinsterende meer. Hierdie foto's vervoer ons na die ongerepte uithoeke van ons planeet, en herinner ons aan sy ongerepte skoonheid.

Die keuse sluit egter ook beelde in wat lig werp op die negatiewe impak van die mensdom. 'n Adélie-pikkewyn wat 'n keiserpikkewyn en sy kuiken nader, herinner ons aan die delikate balans van ekosisteme, terwyl 'n treffende beeld 'n reling van klere vertoon wat gemaak is van die pels van bedreigde groot katte, wat die lot van hierdie majestueuse wesens simboliseer. Ander foto's beeld 'n jong jakkals uit wat uit 'n oorvol asblik in Londen aas en 'n olifantmannetjie wat deur 'n hoop rommel stap, 'n skerp herinnering aan die gevolge van ons dade.

Stemming vir die People's Choice-toekenning is nou aanlyn oop tot 31 Januarie. Die wenbeeld, saam met die top vier, sal in Februarie aangekondig word en beide aanlyn en persoonlik by die Natuurhistoriese Museum vertoon word.

Wildfotografie vang nie net die skoonheid van ons wêreld vas nie, maar dien ook as 'n kragtige instrument om bewustheid te kweek en aksie te inspireer. Deur hierdie foto's kan ons 'n dieper begrip kry van die broosheid van ons omgewing en die belangrikheid daarvan om dit vir toekomstige geslagte te bewaar. Laat jou stem gehoor word en bring jou stem uit vir die beeld wat by jou aanklank vind, of dit nou die natuur se prag vier of die dringende behoefte aan verandering beklemtoon.