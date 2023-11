Nuwe betalingsooreenkoms wys Spotify se strategiese manoeuvres

In 'n verrassende wending van gebeure het die musiekstroomreus Spotify 'n unieke en voordelige vennootskap met Google vir Android-gebaseerde betalings verseker. Volgens onlangse getuienis in die Epic v. Google-verhoor, het Spotify daarin geslaag om 'n ooreenkoms te beding waar hy 'n 0 persent kommissie betaal wanneer gebruikers kies om intekeninge deur sy eie betalingstelsel te koop. As gebruikers egter Google as hul betalingsverwerker kies, betaal Spotify slegs 'n skrale 4 persent kommissie.

Hierdie ooreenkoms wyk aansienlik af van Google se standaardfooi van 15 persent, wat die idee uitdaag dat alle ontwikkelaars aan dieselfde tariewe onderworpe is. Terwyl Google aanvanklik probeer het om die besonderhede van hierdie reëling vertroulik te hou, met die argument dat dit onderhandelinge met ander app-ontwikkelaars kan verhinder wat gunstiger voorwaardes soek, is dit nou tydens die verhoor onthul.

Google se User Choice Billing-program, wat in 2022 van stapel gestuur is, verminder gewoonlik die Play Winkel-kommissie met ongeveer 4 persent as ontwikkelaars hul eie betalingstelsel gebruik, wat die fooi tot ongeveer 11 persent verlaag. Hierdie reëling bied egter dikwels min tot geen werklike kostebesparings vir ontwikkelaars nie, aangesien hulle verantwoordelik is vir die uitgawes verbonde aan betalingsverwerking. Terwyl Google die buigsaamheid van sy program beklemtoon het, blyk die kostebesparings minder betekenisvol te wees as wat voorheen geglo is.

Spotify se merkwaardige gewildheid het 'n deurslaggewende rol gespeel om hierdie "ongekende" en pasgemaakte ooreenkoms te verseker. Don Harrison, Google se hoof van wêreldwye vennootskappe, het in die hof getuig, het die ooreenkoms geregverdig deur te sê dat die behoorlike funksionaliteit van Spotify oor Play-dienste en kerndienste deurslaggewend is om verbruikers se voortgesette voorkeur vir Android-fone te verseker. Benewens hierdie betalingsreëling, het beide Spotify en Google $50 miljoen elk toegewy aan 'n "suksesfonds", wat hul gedeelde belegging in die vennootskap se sukses demonstreer.

Terwyl die name van ander ontwikkelaars wat voordeel trek uit gunstiger tariewe nie bekend gemaak is nie, is dit aan die lig gebring dat Google Netflix 'n afslagkoers van net 10 persent aangebied het - 'n aanbod wat deur die stroomreus afgekeur is. Gevolglik bied Netflix nie meer 'n inprogram-aankoopopsie op Android nie en betaal nie meer enige fooie aan Google vir die verspreiding van sy toepassing nie.

Hierdie jongste stap deur Spotify wys nie net sy proaktiewe benadering tot die bestuur van sy betalingsverpligtinge nie, maar beklemtoon ook die komplekse landskap van appwinkel-ekonomie. Deur 'n transaksie te bewerkstellig wat sy betalingslas aansienlik verminder, het Spotify homself geposisioneer as 'n slim speler in die voortdurende stryd tussen app-ontwikkelaars en tegnologiereuse oor kommissiefooie.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is die Gebruikerskeuse-faktureringprogram wat deur Google aangebied word?

Google se User Choice Billing-program laat programontwikkelaars toe om hul eie betalingstelsel te gebruik, wat die kommissiefooie wat deur die Google Play Winkel gehef word, verminder. Tipies skeer hierdie program ongeveer 4 persent van die standaard 15 persent fooi af, wat dit tot ongeveer 11 persent bring. Dit is egter belangrik om daarop te let dat ontwikkelaars steeds verantwoordelik is vir betalingsverwerkingsuitgawes, wat enige potensiële kostebesparings kan verreken.

2. Hoe het Spotify daarin geslaag om gunstiger betalingsvoorwaardes by Google te verseker?

Spotify se beduidende gewildheid en die potensiële impak op Android-foonverkope het 'n deurslaggewende rol gespeel in die onderhandeling van sy unieke betalingsreëling met Google. Dit beklemtoon die strategiese waarde wat Spotify vir Google se ekosisteem inhou. Deur 'n ooreenkoms aan te bied waar Spotify 0 persent kommissie betaal vir intekeninge wat deur sy eie stelsel verwerk word, en slegs 4 persent as gebruikers Google as hul betalingsverwerker kies, het beide partye 'n wedersyds voordelige ooreenkoms gevind.

3. Het enige ander ontwikkelaars soortgelyke behandeling van Google ontvang?

Terwyl Google erken het dat ander ontwikkelaars dalk meer vrygewige tariewe verkry het, het hulle weerhou om hierdie partye te noem. Tydens die verhoor is dit aan die lig gebring dat Google Netflix 'n afslagkoers van net 10 persent aangebied het, wat die stroomplatform van die hand gewys het. As gevolg hiervan bied Netflix nie meer 'n inprogram-aankoopopsie op Android nie en betaal geen fooie aan Google vir die verspreiding van sy toepassing nie.