Sjefs het lank geglo dat die sleutel tot 'n perfek gesoute steak is om dit mildelik te sout voordat dit geskroei word. ’n Nuwe perspektief van fisikus George Vekinis daag egter hierdie konvensionele wysheid uit. Vekinis, bekend vir sy werk in gevorderde keramiek en komposiete, het in die wetenskap van kook in sy jongste boek gedelf. In teenstelling met die algemene opvatting, stel hy voor dat die mikrogolf van die steak voor braai die geheim van 'n heerlike en sagte resultaat is.

In 'n onlangse onderhoud met die Instant Genius-podcast het Vekinis verduidelik hoekom hy hierdie onkonvensionele kookmetode voorstaan. Volgens hom kan die sout van die steak voor braai eintlik nadelige gevolge hê. Sout beskik oor 'n osmotiese vermoë wat water uit die vleis onttrek, wat 'n taaier en minder smaaklike tekstuur tot gevolg het. Deur die steak te mikrogolf voordat dit geskroei word, behou die vleis sy vog, wat 'n sappiger en sagter byt verseker.

Alhoewel hierdie perspektief vir baie verbasend kan wees, beklemtoon Vekinis die belangrikheid daarvan om die steak toe te laat om kamertemperatuur te bereik voordat dit gekook word. Hierdie stap verseker egalige gaarmaak en keer dat die vleis taai word. Deur die steak te mikrogolf, word die aanvanklike verhittingsproses versnel, wat die oorgang van koue na kamertemperatuur bespoedig.

Kritici kan argumenteer dat die mikrogolf van 'n biefstuk sy geur kan benadeel of lei tot 'n oneweredig gaar stuk vleis. Vekinis staan ​​egter by sy bevindinge en sê dat behoorlike geur- en skroeitegnieke enige geringe tekortkominge in die mikrogolfproses kan uitbalanseer. Verder stel hy voor om met verskillende mikrogolfkragvlakke en -duur te eksperimenteer om die verlangde vlak van gaarheid te bereik.

Vrae:

V: Is dit regtig nodig om die steak te mikrogolf voordat dit gebraai word?

A: Volgens fisikus George Vekinis kan dit die sagtheid en sappigheid van die steak verbeter om die steak te mikrogolf voordat dit gebraai word. Tradisionele gaarmaakmetodes kan egter steeds uitstekende resultate lewer met behoorlike geur- en skroeitegnieke.

V: Sal mikrogolf die geur van die steak beïnvloed?

A: Terwyl sommige dalk bekommerd is oor die impak van mikrogolf op geur, verseker Vekinis dat met behoorlike geur en skroei, enige potensiële geurverlies tot die minimum beperk kan word.

V: Hoe lank moet die steak in die mikrogolf gesit word?

A: Die presiese mikrogolfduur sal afhang van die dikte en verlangde gaarheid van die steak. Dit word aanbeveel om met verskillende kragvlakke en duur te eksperimenteer om die perfekte resultaat te bereik.