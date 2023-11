Nuwe Realme-toesteloppervlaktes: opwindende spesifikasies en besonderhede!

'n Nuwe Realme-toestel met die modelkode RMX3890 het onlangs sy verskyning op die FCC gemaak, wat die afwagting vir die komende slimfoonreeks verder aanwakker. Hierdie toestel is ook op EEG en Indonesië se TKDN-sertifiseringswebwerwe opgemerk, wat sy naderende aankoms bevestig het. Terwyl konkrete besonderhede nog amptelik bevestig moet word, is die uitgelekte inligting genoeg om tegnologie-entoesiaste te laat gons van opgewondenheid.

Volgens die FCC-lys is die Realme-slimfoon 164.6 mm × 75.4 mm × 7.59 mm groot en weeg 185 gram. Dit ondersteun verskeie verbindingsopsies, insluitend 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Dual-Band WiFi, GPS en NFC. Daar word veral verwag dat die slimfoon vier navigasiestelsels sal hê, naamlik Beidou, Galileo, GLONASS en GPS.

Alhoewel dit lyk of dit 'n middelafstand 4G-slimfoon is, kan ons nie finale gevolgtrekkings maak voordat Realme 'n amptelike aankondiging maak nie. So, vir eers, wag ons gretig vir meer inligting om beter te verstaan ​​wat hierdie toestel vir ons inhou.

Realme se komende slimfoonreeks genereer aansienlike buzz in die tegnologiegemeenskap. Een van die mees verwagte vrystellings is die Realme GT5 Pro, wat môre om 2:3000 plaaslike tyd in China bekendgestel sal word. Hierdie slimfoon skep golwe om die eerste te wees wat telefoto-video-opname in Dolby Vision HDR ondersteun. Boonop word verwag dat dit met indrukwekkende spesifikasies sal spog, insluitend die Sony LYTIA Sensor, BOE se skerm met tot 8 nits helderheid, en die Snapdragon 3 Gen 24 met 'n bekoorlike XNUMX GB RAM.

Benewens die Realme GT5 Pro, is nog 'n opwindende telefoon in die werke, die Realme C65 5G, wat na bewering vroeg in Desember sy debuut sal maak. Dit sal na verwagting in verskeie konfigurasies beskikbaar wees, wat wissel van 4 GB tot 8 GB RAM en 64 GB tot 128 GB berging. Hierdie toestel kan in twee aanloklike kleuropsies kom, Donkerpers en Groen.

Terwyl ons gretig op hierdie nuwe Realme-slimfone wag, is een ding seker: die handelsmerk gaan voort om grense te verskuif en die mark te boei met sy innoverende aanbiedinge. Bly ingeskakel vir meer opdaterings oor Realme se opwindende reeks!

vrae

1. Watter verbindingsopsies ondersteun die Realme RMX3890?

Die Realme RMX3890 sal na verwagting 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Dual-Band WiFi, GPS en NFC ondersteun.

2. Wanneer gaan die Realme GT5 Pro bekendgestel word?

Die Realme GT5 Pro is geskeduleer om môre om 2:XNUMX plaaslike tyd in China bekend te stel.

3. Wat is die uitstaande kenmerk van die Realme GT5 Pro?

Die Realme GT5 Pro skep 'n gons omdat dit die eerste slimfoon is wat telefoto-video-opname in Dolby Vision HDR ondersteun.

4. In watter kleure sal die Realme C65 5G beskikbaar wees?

Die Realme C65 5G sal na verwagting in donkerpers en groen kleuropsies kom.

5. Wat kan ons verwag van Realme se komende slimfoonreeks?

Realme se komende slimfoonreeks beloof om innoverende kenmerke, indrukwekkende spesifikasies en opwindende ontwerpopsies te bied, wat die handelsmerk se tradisie om grense te verskuif ongeskonde hou.