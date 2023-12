Man bereik ongelooflike gewigsverlies en liggaamsbou-sukses deur stap en makrovoedingstowwe dop

'n Texas-inwoner genaamd Ken Jones het 'n buitengewone prestasie behaal: hy het meer as 150 pond verloor en sy lewenslange doelwit bereik om 'n liggaamsboukompetisie te wen, alles te danke aan sy toewyding om te loop en sy makrovoedingstowwe op te spoor. Jones, wat in 2015 afgetree het, het besluit om 'n verandering te maak en weer in vorm te kom nadat hy oor die jare geleidelik gewig opgetel het.

Jones het sy fiksheidsreis met eenvoudige staptogte begin, en besef dat hy nog nie in vorm was om in intensiewe oefensessies te duik nie. Na 'n jaar en 'n half van gereelde stap en sy dieet noukeurig dopgehou het, het Jones reeds ongeveer 80 pond afgeskud. Navorsing ondersteun stap as 'n effektiewe manier om gesondheid en fiksheid te verbeter, veral vir beginners.

Soos Jones voortgegaan het om te vorder, het hy leiding by 'n afrigter gesoek en meer oor voeding geleer. Sy afrigter het hom aan die toepassing MyFitnessPal voorgestel, wat hom gehelp het om sy eetgewoontes te verfyn deur makrovoedingstowwe op te spoor. Deur te fokus op die daaglikse teikens wat deur sy afrigter gestel is, het Jones die vryheid gehad om 'n verskeidenheid kosse te eet terwyl hy op die regte pad na sy doelwitte gebly het. Die dop van sy makrovoedingstowwe het deel van sy daaglikse roetine geword, met Jones wat elke oggend sy gewig en maaltye aangeteken het.

Jones volg nou 'n daaglikse dieet wat voedsel soos gemaalde kalkoen, tilapia, hawermout en grondboontjiebotter insluit. Hy verbruik ongeveer 2,100 215 kalorieë per dag, met 'n uiteensetting van ongeveer 165 gram proteïen, 52 gram koolhidrate en XNUMX gram vet. Twee keer per week geniet hy 'n hoër-koolhidraatdag, wat hom in staat stel om aan pannekoek te smul. Jones waardeer die eenvoud en konsekwentheid van sy dieet, want dit maak dit maklik om sy maaltye met MyFitnessPal na te spoor.

Die merkwaardige transformasie van Ken Jones dien as 'n inspirasie vir almal wat hul gesondheid en fiksheid wil verbeter. Deur gereelde stap en nasporing van makrovoedingstowwe in te sluit, het Jones nie net aansienlike gewigsverlies behaal nie, maar ook sy liggaamsboudoelwitte bereik. Sy verhaal beklemtoon die belangrikheid daarvan om klein, volhoubare stappe te neem na 'n gesonder leefstyl.