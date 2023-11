Is Hindsight regtig 20/20? Ted Gioia se Apple-fout van $6 miljoen

In 'n verrassende onthulling het Ted Gioia, 'n bestuurskonsultant wat jazz-kritikus geword het, erken dat hy 'n duur besluit wat hy ongeveer 25 jaar gelede geneem het. In die 1980's het Gioia, 'n ywerige gebruiker van Apple-produkte, in die tegnologiereus belê deur 300 aandele teen 'n prys net bokant sy aanvanklike openbare aanbod te koop. Min het hy geweet, hierdie oënskynlik alledaagse belegging sou vandag in 'n verbysterende $6.4 miljoen verander het.

Die verkoop van sy Apple-aandele het plaasgevind ongeveer dieselfde tyd dat medestigter Steve Jobs na die maatskappy teruggekeer het, wat gelei het tot Gioia se eerste besef van sy $6 miljoen-fout. As hy sy aandele vasgehou het, met inagneming van die daaropvolgende aandeleverdelings, sou sy oorspronklike belegging ontaard het in 'n opvallende 33,600 6.4 aandele, tans ter waarde van ongeveer $XNUMX miljoen.

Terwyl Gioia sy besluit om sy Apple-aandele te verkoop toegeskryf het aan 'n tydperk van onrus vir die maatskappy, wat sy stryd ná Jobs se vertrek beklemtoon het, is dit duidelik dat hy nou spyt is dat hy nie by die koers gebly het nie. As 'n skrywer van verskeie boeke en 'n musiekhistorikus bied Gioia 'n unieke perspektief op Apple se uitdagings in die post-Jobs-era.

Hierdie storie dien as 'n herinnering dat selfs die mees ingeligte beleggers duur foute kan maak. Gioia se terugblik is 'n skerp voorbeeld van 'n gemiste geleentheid wat finansiële sekuriteit en persoonlike gewin tot gevolg kon hê.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat was die redes agter Ted Gioia se besluit om sy Apple-aandele te verkoop?

Ted Gioia het sy Apple-aandele verkoop in die tyd toe medestigter Steve Jobs na die maatskappy teruggekeer het. Op daardie stadium het Apple probleme in die gesig gestaar, en Gioia het geglo dit het sy pad verloor sonder Jobs.

2. Hoeveel sal Ted Gioia se Apple-aandele vandag werd wees?

As Ted Gioia sy 300 Apple-aandele, aangepas vir aandeelverdelings, vasgehou het, sou dit verander het in 33,600 6.4 aandele ter waarde van sowat $XNUMX miljoen.

3. Kan Ted Gioia se fout as 'n waarskuwingsverhaal vir ander beleggers gesien word?

Ja, Ted Gioia se fout van $6 miljoen dien as 'n herinnering dat selfs ervare beleggers duur foute kan maak. Dit beklemtoon die belangrikheid van 'n langtermynbeleggingstrategie en die potensiële gevolge van te vroeg verkoop.

4. Watter lesse kan geleer word uit Ted Gioia se ervaring met Apple voorraad?

Ted Gioia se ervaring beklemtoon die belangrikheid daarvan om die waarde en potensiële groei van 'n maatskappy te erken, selfs tydens uitdagende tye. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om belê te bly en nie aan korttermyn-onsekerhede te swig nie.